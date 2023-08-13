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再談ㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋ 侯友宜︰大家印象最深的是光電弊案

侯友宜砲轟民進黨是選舉奧步，抹黑造謠不斷。（記者李惠洲攝）

侯友宜砲轟民進黨是選舉奧步，抹黑造謠不斷。（記者李惠洲攝）

2023/08/13 11:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨天在台南脫口而出ㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋ，引發議論，他今天在高雄指出，ㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋ大家印象最深的，是在講光電弊案，到現在也沒有水落石出 換他當總統，光電弊案一件一件把它查清楚。

侯友宜今天在高雄接受聯訪，媒體問他「昨天提到ㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋ，但有說是追捕犯人時，是否覺得民進黨又在扭曲了？」

侯說，主要是說他過去用生命保護台灣人民生命安全，現在他拚總統，最主要是守護國家安全、保護台灣這塊土地人民的性命，過去他做得到，未來也做得到！這是他最大的目的。

媒體再問「是不是覺得是造謠？」侯友宜表示，民進黨真的是選舉奧步，抹黑造謠不斷，他選舉中，把一個不是案件的餵藥，搞到變成烏龍案，到現在賴清德也沒有道歉。

他說，ㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋ大家印象最深的，是在講（台南）光電弊案，到現在也沒有水落石出，換他當總統，光電弊案一件一件把它查清楚，這才最是最重要的。他重申「我的過去可以用生命守護台灣，未來仍然可以，也讓光電弊案查清楚」。

媒體再問，剛才早餐會時，你有說小雞這麼辛苦，你也有責任？侯說，今天早餐會報，與高屏立委參選人談話開心，有共同議題，「為什麼會很辛苦？因為高屏都不是我們執政，選舉要用更大力量才能勝選!」

他以台語強調，知道大家都有決心要拚贏選戰，會和大家「黏」在一起、「綁」在一起，期盼南部立委能獲得勝選。 因為他是南部囝仔，南部人感情「黏稠稠」，吃台灣米喝台灣水、重情重義、重土地感情。

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