全球首見暴龍科化石！胃裡完整保存最後2餐

加拿大古生物學家，在暴龍科蛇髮女怪龍屬的化石發現保存完整的胃內容物（紅框處）。（圖擷自Science Advances期刊網站）

2023/12/09 14:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大亞伯達省恐龍公園，2009年出土一隻暴龍科蛇髮女怪龍屬的肉食性恐龍化石，其生活在距今約7500萬年前的白堊紀，古生物學家經過長期研究後，發現牠胃裡完整保存著最後兩餐，是全球首次發現暴龍科恐龍化石的胃內容物。

據《CNN》報導，亞伯達省卡加利大學古生物學家澤倫尼茨基（Darla Zelenitsky）、加拿大皇家蒂勒爾博物館恐龍學者泰里安（François Therrien）等人參與了這項研究，論文8日發表在《科學進展》（Science Advances）期刊上。

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澤倫尼茨基表示，蛇髮女怪龍是暴龍（霸王龍）的近親，體型較小且出現年代較早，這隻蛇髮女怪龍估計在5至7歲之間，死前體重為350公斤、身長4公尺，而且似乎對吃的東西很挑剔。

澤倫尼茨基透露，蛇髮女怪龍化石的胃裡有2隻不到一歲的文雅捷足龍（Citipes elegans）後腿部位，並且是在不同時間吃下，成為蛇髮女怪龍生前倒數第二餐和最後一餐。

由於被獵食的文雅捷足龍屬於小型恐龍且年齡尚小，使得蛇髮女怪龍胃裡的內容物不明顯，直到蒂勒爾博物館在整理化石時才發現異狀，讓古生物學家們得以分析暴龍科恐龍的飲食習慣。

未參與此次研究的美國耶魯大學古生態學家施羅德（Kat Schroeder）認為，這副化石證明了學界長久以來的推測，那就是大型掠食性恐龍在不同階段會改變飲食習慣。

施羅德表示，成年肉食性恐龍如霸王龍，會獵殺三角龍等大型食草恐龍，但這類獵物的化石上從未見過年幼霸王龍的咬痕，因此學者曾推測暴龍科在成長過程中飲食不同，而極為罕見的胃容物化石無疑提供了證據。

澤倫尼茨基指出，這隻蛇髮女怪龍以小型獵物為目標，可能是因為牠的體型還不適合攻擊更大的恐龍。另外，白堊紀中晚期的中小型恐龍化石較少，或許是受到幼年掠食性恐龍活躍的影響，許多都被捕殺吃下肚。

古生物藝術家Julius Csotonyi的模擬繪圖，展現出蛇髮女怪龍捕食文雅捷足龍的場景。（圖擷取自Royal Tyrrell Museum官網）

蛇髮女怪龍化石生前體型與人類的比較圖，以及胃內兩隻文雅捷足龍後腿部位示意圖，這些恐龍都是用骨頭切片紋路判斷出年齡。（圖擷自Science Advances期刊網站）

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