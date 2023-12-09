超狂！廁所變廚房 網紅機艙廁所自製飛機餐

國外1名網紅把機艙廁所當廚房，在廁所裡DIY飛機餐。（圖截自TicTok「@barfly7777」）

2023/12/09 11:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網紅「barfly」8日在個人TicTok帳號上上傳1部將冷凍食材、電池和導熱器等工具帶上飛機，並在機上廁所烹飪出一道完整料理的影片。影片僅上傳1天便已經累積超過77萬次觀看，此舉也讓許多看過影片的網友直呼「太瘋狂」。

根據《紐約郵報》報導，網紅「barfly」去年因為將自己在旅館廁所裡做菜的影片上傳到網路上而爆紅，之後他也時常會在影音平台上分享他在各地廁所裡靠著簡單的器具烹飪出美食的相關影片。但他似乎並不滿足於此，於是便決定將「廁所料理」搬上高空，挑戰在機艙廁所內做出一道料理。

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從影片中可以看到，「barfly」成功帶著一袋冷凍蝦仁、馬鈴薯泥料理包以及電池和導熱裝置通過安檢後登機，並在飛機起飛後來到廁所大展身手。他首先將洗手槽蓄滿水，並把導熱器組裝好放進洗手槽將水加熱，隨後把蝦仁倒進洗水槽煮熟調味，然後再利用剩餘的溫水用調理包製作出一份馬鈴薯泥。在料理完成之後他便心滿意足地將這些美食放入紙袋中帶回座位享用。

許多網友在看過影片後都驚呆了，並表示「barfly」的舉動實在是太瘋狂，甚至可能會導致他被航空公司列入禁飛名單。但更令眾多網友感到困惑的是，為甚麼他所攜帶的這些像炸彈一樣的電子裝置能夠順利通過安檢上飛機。隨後有1位網友跳出來解釋稱，只要這些電池及電子零件都是在被拆開的情況下過安檢，就不會被視為是危險物品，完全是可以帶上飛機的。

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