中資驟增 美墨協議嚴審熱錢

美國與墨西哥七日就成立外資審查工作小組以免國安威脅達成協議。圖為美國財政部長葉倫與墨國財長拉米雷斯德拉歐七日在墨西哥市出席記者會。（路透）

2023/12/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著愈來愈多中國資金湧入墨西哥以及華府推動將供應鏈轉往受信賴的夥伴國家之際，美國官員七日表示，為防範國家安全遭受威脅，美墨兩國計畫成立一個審查外國投資的工作小組。

計畫成立外資審查小組

即將結束訪墨行的美國財政部長葉倫，與墨國財長拉米雷斯德拉歐（Rogelio Ramirez de la O）在墨國首都墨西哥市簽署協議，雙方將在有關外資審查的技術與最佳操作方式的資訊進行交流。拜登政府一直鼓勵把墨國打造為美國供應鏈的主要投資終點，及要確保墨國有強健的審查制度以處理漸增湧入的外資，其目的在於協助墨西哥打造類似美國財政部評估外資對美國國安是否構成威脅的「美國外來投資審查委員會」（CFIUS）的審查單位。

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葉倫說，美墨將因外資審查小組得以交流技術知識與最佳實踐，一如美國自己的投資審查機構CFIUS，多與墨西哥接觸有助於在監控和因應安全風險之餘，維持開放的投資環境。

葉倫：外來投資需國安審查

協議中隻字未提特定國家，然此協議問世之際，正值各界擔心中國或其他國家可能會想辦法規定美國的貿易限制。在被問到中國對墨西哥的投資，葉倫表示，「美墨對話的重點不僅僅是中國」，外來投資需要有適當的國安審查，並稱投資不應對美墨帶來國安擔憂，只要無國安隱憂，「我們絕不介意中國在墨西哥投資生產進口到美國的商品與服務…這點我們並不擔心」。

CFIUS近來一直在審查中國字節跳動旗下的TikTok，但葉倫強調，絕大多數中國在美投資都獲准；她認為有必要加強在投資審查上的協調，並稱美國還與歐洲夥伴等其他國家進行類似的外資審查合作對話。葉倫說，有些國家對外資審查不夠先進或無真正系統化審查；隨著墨西哥吸引投資以便生產用來供應美國的商品，美國會「繼續支持建立橫跨鄰國的可靠安全供應鏈」。

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