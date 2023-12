以軍攻進加薩南部城市 WHO：局勢每小時都在惡化

2023/12/06 12:46

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕以巴衝突持續擴大,以色列國防軍(IDF)當地時間5日宣布已包圍加薩南部城市汗尤尼斯(Khan Younis),對此,世界衛生組織(WHO)駐加薩代表皮佩爾柯恩(Richard Peeperkorn)週二(5日)指稱,由於以軍加強轟炸加薩南部汗尤尼斯、拉法市(Rafah)2個城市,「加薩局勢每小時都在惡化」,愈來愈多人為躲避戰火往更南邊逃難。

根據《路透》報導,皮佩爾柯恩5日透過視訊受訪直言:「(加薩)局勢每小時都在惡化,周圍正發生激烈轟炸,包括南部地區、汗尤尼斯,甚至拉法市。」

請繼續往下閱讀...

皮佩爾柯恩說,「加薩的人道救援真的太少了」,世衛組織對加薩衛生的脆弱感深憂心與關切,現在愈來愈多人為躲避以軍轟炸遷往更南邊地區。

自衝突爆發以來,加薩北部遭以軍猛轟、幾乎隔絕人道物資援助,皮佩爾柯恩認為,「我們將目睹與加薩北部相同情況再次發生」、「我們正面臨一場日益嚴重人道主義災難。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署(UNRWA)駐加薩主任懷特(Tom White)同日警告,有60多萬人被下令遷移躲避轟炸,「拉法市通常有28萬人,但目前已收容了47萬流離失所,若人數再增加1倍,拉法恐無法應對」。

Population in areas who have been ordered to move over 600K - could see half a million people being displaced to Rafah



Rafah that normally has a population of 280K and already hosting around 470K IDP will not cope with a doubling of its IDP population #Gaza @unrwa