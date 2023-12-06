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以軍攻進加薩南部城市 WHO：局勢每小時都在惡化

世界衛生組織駐加薩代表皮佩爾柯恩表示，由於以軍加強對汗尤尼斯、拉法市2個城市轟炸，「加薩局勢每小時都在惡化」。（路透）

世界衛生組織駐加薩代表皮佩爾柯恩表示，由於以軍加強對汗尤尼斯、拉法市2個城市轟炸，「加薩局勢每小時都在惡化」。（路透）

2023/12/06 12:46

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以巴衝突持續擴大，以色列國防軍（IDF）當地時間5日宣布已包圍加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis），對此，世界衛生組織（WHO）駐加薩代表皮佩爾柯恩（Richard Peeperkorn）週二（5日）指稱，由於以軍加強轟炸加薩南部汗尤尼斯、拉法市（Rafah）2個城市，「加薩局勢每小時都在惡化」，愈來愈多人為躲避戰火往更南邊逃難。

根據《路透》報導，皮佩爾柯恩5日透過視訊受訪直言：「（加薩）局勢每小時都在惡化，周圍正發生激烈轟炸，包括南部地區、汗尤尼斯，甚至拉法市。」

皮佩爾柯恩說，「加薩的人道救援真的太少了」，世衛組織對加薩衛生的脆弱感深憂心與關切，現在愈來愈多人為躲避以軍轟炸遷往更南邊地區。

自衝突爆發以來，加薩北部遭以軍猛轟、幾乎隔絕人道物資援助，皮佩爾柯恩認為，「我們將目睹與加薩北部相同情況再次發生」、「我們正面臨一場日益嚴重人道主義災難。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）駐加薩主任懷特（Tom White）同日警告，有60多萬人被下令遷移躲避轟炸，「拉法市通常有28萬人，但目前已收容了47萬流離失所，若人數再增加1倍，拉法恐無法應對」。

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