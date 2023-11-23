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證實逮捕加薩西法醫院院長 以色列軍方曝原因

西法醫院院長薩爾米亞（Mohammed Abu Salmiya）。（法新社）

西法醫院院長薩爾米亞（Mohammed Abu Salmiya）。（法新社）

2023/11/23 23:57

〔中央社〕加薩最大醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）一名醫師告訴《法新社》，西法醫院院長薩爾米亞（Mohammad Abu Salmiya）和幾名醫護人員今天被以色列部隊逮捕。以色列軍方證實確有其事。

《路透社》報導，以色列軍隊表示，因有證據證明西法醫院被巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）用作指揮及控制中心，西法醫院院長遭拘留訊問。

國際媒體經常引述院長薩爾米亞談論西法醫院內部情況的說法。西法醫院是10月7日哈瑪斯對以色列發動突襲後，以色列地面攻擊行動的主要焦點。

上週對西法醫院發動突襲的以軍稱，哈瑪斯戰士利用這座位於加薩市（Gaza City）的醫院地底隧道策劃攻擊。

哈瑪斯和醫院官員一再否認這項說法。

西法醫院部門主管薩姆拉（Khalid Abu Samra）表示：「薩爾米亞和數名資深醫師一同被捕。」

哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部一名官員則向《法新社》表示，除了醫院院長，還有另外一名醫師及兩名護士遭到拘留。

哈瑪斯在聲明中表示，「強烈譴責」逮捕薩爾米亞及其同事的行動，並呼籲紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）和其他國際組織採取行動，致力使他們「立即獲釋」。

撤離西法醫院的指示在18日發出，造成數以百計病患和流離失所者逃往本應更安全的加薩走廊（Gaza Strip）南部。

薩爾米亞上週告訴《法新社》，他在拒絕先前命令後，又收到以軍的撤離命令。

但以軍則表示，撤離行動是應薩爾米亞的「要求」進行。以軍公布了一段薩爾米亞和以色列高級軍官間的對話錄音，能聽到兩名男子為撤離行動互相指責。

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