以色列公布影片 哈瑪斯曾押人質進西法醫院

以色列軍方19日公佈的一段截圖影片顯示，閉路攝影機拍攝到據稱是哈瑪斯武裝分子在10月7日襲擊當天，將一名人質從以色列帶到西法醫院的畫面。（路透）

2023/11/20 16:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列先前在加薩地區最大的西法醫院（Al-Shifa Hospital）院區內發現哈瑪斯（Hamas）的武器彈藥，以色列軍方19日進一步公布公佈影片，顯示在10月7日哈瑪斯武裝份子突襲以色列當天，被俘虜的外國人質曾被帶進西法醫院。

《法新社》報導，以色列軍方播放的第一段影片時間戳記為10月7日上午10時53分，一名穿著短褲和淺藍色襯衫的男子正被強行拉進看來像醫院入口大廳的地方，其中至少3人攜帶武器。第二段影片時間戳記為10時55分，幾個人推著一張輪床，上面有一名受傷男性，其中至少4人攜帶武器，幾名穿著醫院工作服的男子在旁觀看。

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以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）說：「你可以看到哈瑪斯把人質帶進去……他們把他帶進醫院裡」，他稱這兩名男子是來自尼泊爾和泰國的人質，「我們尚未找到這兩名人質」，「我們不知道他們在哪裡」。

哈加里在記者會上進一步揭露，日前證實死亡的19歲以色列女兵人質馬西亞諾（Noa Marciano），是在以色列軍方空襲期間受傷，被送往西法醫院後，「在院內被另一名哈馬斯恐怖分子殺害」。

《法新社》表示，無法立即驗證以色列軍方公布的影片。

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