為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

Spotify再裁員！公司全體員工17％被離職 資遣費平均5個月

Spotify本週一宣布裁員17％。（路透）

Spotify本週一宣布裁員17％。（路透）

2023/12/04 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕線上音樂串流平台Spotify今天（4日）宣布今年第3波裁員，受影響員工佔全體17％，平均可獲得5個月月薪的資遣費。

Spotify今年分別於1月23日、6月5日宣布裁員，今天該平台執行長埃克（Daniel Ek）透過官方網站 宣布，「受到全球經濟成長急劇放緩影響，資本變得更昂貴，Spotify也不例外。為確保本公司的規模適合應對未來挑戰，我做出了艱難的決定，將整個公司的總員工人數減少約17％。我知道這將影響到許多為公司做出寶貴貢獻的人，我也很遺憾這些聰明、有才華且勤奮的人將離開我們。」

埃克表示，最近公司的獲利報表和業績表現都還算不錯，值此之際發生這種大規模裁員肯定讓不少人感到驚訝，但現實是公司財務目標與當前營運成本仍有一段差距，儘管先前推動過幾波縮減成本措施，但公司的成本結構仍然太大，「從大多數指標來看，我們的生產力很高，但效率其實也很低。我認為採取實質行動來調整成本是實現公司目標的最佳選擇。雖然我確信這對本公司來說是正確的行動，但我也明白這對我們的團隊來說是非常痛苦的。」

埃克透露，受影響的員工將在今天之內收到通知，平均可領到約月薪5個月的遣散費，這將根據每位員工的任期來計畫。另外，Spotify將繼續為被裁員工支付遣散期間的醫療保健費用，並有資格獲得2個月的再就業服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
厲害了！告五人歌曲播放達2億3千萬次 天王天后也愛唱
2023/12/04 14:11

厲害了！告五人歌曲播放達2億3千萬次 天王天后也愛唱
失業沒錢還債 金融時報：中國854萬人貸款逾期遭列黑名單
2023/12/04 07:15

失業沒錢還債 金融時報：中國854萬人貸款逾期遭列黑名單

國泰世華CUBE APP 全方位帳戶安全守護
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播