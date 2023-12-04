Spotify再裁員！公司全體員工17％被離職 資遣費平均5個月

Spotify本週一宣布裁員17％。（路透）

2023/12/04 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕線上音樂串流平台Spotify今天（4日）宣布今年第3波裁員，受影響員工佔全體17％，平均可獲得5個月月薪的資遣費。

Spotify今年分別於1月23日、6月5日宣布裁員，今天該平台執行長埃克（Daniel Ek）透過官方網站 宣布，「受到全球經濟成長急劇放緩影響，資本變得更昂貴，Spotify也不例外。為確保本公司的規模適合應對未來挑戰，我做出了艱難的決定，將整個公司的總員工人數減少約17％。我知道這將影響到許多為公司做出寶貴貢獻的人，我也很遺憾這些聰明、有才華且勤奮的人將離開我們。」

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埃克表示，最近公司的獲利報表和業績表現都還算不錯，值此之際發生這種大規模裁員肯定讓不少人感到驚訝，但現實是公司財務目標與當前營運成本仍有一段差距，儘管先前推動過幾波縮減成本措施，但公司的成本結構仍然太大，「從大多數指標來看，我們的生產力很高，但效率其實也很低。我認為採取實質行動來調整成本是實現公司目標的最佳選擇。雖然我確信這對本公司來說是正確的行動，但我也明白這對我們的團隊來說是非常痛苦的。」

埃克透露，受影響的員工將在今天之內收到通知，平均可領到約月薪5個月的遣散費，這將根據每位員工的任期來計畫。另外，Spotify將繼續為被裁員工支付遣散期間的醫療保健費用，並有資格獲得2個月的再就業服務。

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