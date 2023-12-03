波羅的海3管線遭破壞 芬蘭部長：一切都顯示中國船隻是故意的

中國貨櫃船「新新北極熊號」被指蓄意破壞波羅的海3條重要海底管線。（路透）

2023/12/03 16:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》1日報導，愛沙尼亞、芬蘭和瑞典之間的1條天然氣管道和2條電信電纜，在今年10月遭中國船隻破壞受損。芬蘭歐洲事務部長阿德勒克羅茲（Anders Adlercreutz）表示，很難相信此事純粹是意外，也很難相信中國當局對此毫不知情。

據報導，隨著對波羅的海關鍵基礎設施受損的調查持續進行，阿德勒克羅茲11月30日在布魯塞爾受訪表示，「我不是船長，但我認為，如果你的船隻拖著一個錨航行數百公里，你一定會知道。一切都顯示此事是蓄意為之，但目前當然沒人承認這一點」。

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芬蘭和愛沙尼亞之間一條77公里長的海底天然氣管道「波羅的海連通管」（Balticconnector），在10月7日、8日間遭破壞，同時被破壞的還有愛沙尼亞連接芬蘭、瑞典的2條電信電纜。

芬蘭當局的調查已確定主要嫌疑方是中國貨櫃船「新新北極熊號」（Newnew Polar Bear），據信該船拖著錨穿越波羅的海，切斷上述天然氣管道和電信電纜。而在管線被破壞的附近已找到1具重達6000公斤的船錨。

此後，芬蘭和愛沙尼亞一直與中國當局聯繫，尋求配合調查。《波羅的海時報》近日報導，芬、愛已要求北京同意兩國派代表前往中國調查該船，該船目前正在返回中國的途中。

阿德勒克羅茲坦言，他無法推測這起破壞行動是否得到中國政府的批准，但「如果我的船做了一些中國政府不會批准的事情，那麼我會擔心我的船返回中國」。

愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）上月接受《瑞典公共廣播公司》（SVT）訪問時也表達類似觀點，指船隻在拖錨超過180公里後，船長肯定「意識到出了問題」。

在連接俄羅斯和德國的北溪天然氣管道因多次爆炸而受損1年多後，波羅的海管道事件引發人們對海底關鍵基礎設施的安全，以及保護其免受外部破壞的更多擔憂。

阿德勒克羅茲表示，應該對這類基礎設施提供更多保護，例如更密切監視可疑船隻。但他也不諱言，可以做的事情很有限。

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