菲啟用南海監視站 瞄準中國

菲律賓一日為南海中業島上的監控站舉行啟用儀式。（美聯社）

2023/12/02 05:30

中業島新設 明年運作 強化監控中國船隻

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此中國與菲律賓的船隻近來在南海上對峙日益加劇之際，菲國海岸防衛隊一日啟用新設於該國控制的南海島嶼中業島上一座監視站，以強化對出沒南海以伸張主權的中國船隻的監控。

將配備雷達、衛星通訊、海岸攝影機等

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）與其他菲國官員一日搭乘空軍飛機親赴中業島主持監控站的啟用儀式。該監控站為兩層樓的新建建築，業已完工，預計明年投入運作，已設置或於明年設置雷達、船舶跟蹤以及其他監控設備；安約也說，該站將配備包括雷達、衛星通訊、海岸攝影機與船舶交通管理等「先進系統」。

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安約說，這些系統將大幅提升菲國海岸防衛隊的監控海上活動的能力，對象除了中國海上武力，還有其他來此的國家，以及菲國自身船機；監控站蒐集到的即時數據，會衝擊敵對的南海主權聲索者，特別是中國的行為，堪稱是大幅改變形勢的關鍵。中業島距離菲律賓主要島嶼巴拉望約四三○公里，距離中國本土海南島則超過九百公里。

控中國海警船等船隻 公然霸凌菲漁民

安約還指控中國海警船與其他船隻，涉及對菲律賓漁民與巡邏船做出「非法」與「挑釁」行為，是對國際法的公然藐視，「這不再是灰色地帶，是純然的霸凌…我們不該躊躇，我們將堅定立場。我們不會被任何試圖壓迫與壓制我們的勢力嚇退。」安約說，他透過中業島上架設的望遠鏡觀察到至少有十八艘疑似中國民兵船散佈於該島附近，包括一艘中國海軍艦艇。

中菲船艦近來頻於南海對峙，今年十月還曾在仁愛暗沙附近發生碰撞事件。美國已一再警告，如菲軍船艦與飛機遭武裝攻擊，包括在南海遭到武裝攻擊，美國有義務捍衛菲律賓；中方指責美國插手亞洲紛爭與在該區挑撥離間。

中業島面積37公頃 距離渚碧礁22公里

面積卅七公頃的中業島是自一九七○年代以來由菲軍佔領的南沙群島中的九個島嶼、小島和環礁之一，為菲國最偏遠的離島城鎮，隸屬巴拉望省；島上現有約二五○名菲國村民，基礎建設完備，可以連網與手機通訊，甚至有防颱疏散中心，但相較於廿二公里外、被完全軍事化的中國渚碧礁，中業島不過是個邊境聚落；由於中國宣稱擁有中業島主權，造訪中業島的菲國船機都會遭中國海警警告。

菲國國防部長鐵歐多洛十一月三十日接受日本經濟新聞訪問，指菲國除了美國與澳洲之外，正研究和其他國家共同巡邏南海的可能性，目前包括日本、紐西蘭、英國、加拿大與法國都是可能的對象。

南海中業島上目前仍在大興土木，菲律賓監控站預計明年投入運作。（美聯社）

一日拍攝的菲律賓佔領的南海中業島鳥瞰圖。（美聯社）

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