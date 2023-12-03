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炸藥襲擊！ 秘魯武裝分子闖入礦場挾持人質釀9死15傷

南美洲國家秘魯內政部2日晚間表示，位在該國西北部塔斯省的一處礦場，遭武裝分子使用炸藥襲擊。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

南美洲國家秘魯內政部2日晚間表示，位在該國西北部塔斯省的一處礦場，遭武裝分子使用炸藥襲擊。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

2023/12/03 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家秘魯內政部2日晚間表示，位在該國西北部塔斯省（Departamento de La Libertad）的一處礦場，遭武裝分子使用炸藥襲擊並挾持4名人質，導致9人死亡、至少15人受傷。警方目前已控制場面，成功逮捕7名嫌犯與繳獲武器，初步調查事發原因，與非法採礦利益糾紛有關。

綜合外媒報導，根據秘魯內政部的聲明指出，這群武裝分子攜炸藥闖入拉利伯塔德省的波德羅薩（Poderosa）礦場，並與內部保全人員和礦工發生暴力衝突，其中9人慘遭綁架並被殺害，另有15人受傷，其中3人傷勢嚴重。據悉，死亡的9人年齡介於20到30歲，7人為保全人員，2人為礦工。

針對此案，秘魯內政部聲明表示，警方已成功控制場面，順利逮捕7人，並繳獲部分武器，同時下令秘魯軍方調派特種部隊前往該地區，支援當地警方，緝捕其餘同夥。帕塔茲州長卡羅萊納（Carolina Velasco）指出，武裝分子有非法採礦背景，因不滿波德羅薩公司利益分配才發動襲擊。

另據報導指出，去年12月秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）遭到彈劾罷黜落網，引發長達數月的致命抗爭，也使得國內礦山活動受到影響。秘魯是全世界第二大銅生產國，同時也是重要的白銀與黃金生產國。

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