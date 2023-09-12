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全球「最危險的40座城市」排名公布！ 墨西哥竟佔據榜上前9名

在「世界上最危險的40座城市」最新排名中，墨西哥城市科利馬（Colima）因過去一年內有601人遭到殺害，平均每10萬名人中就有182起凶殺案，成為排名第一。科利馬市示意圖。（資料照，美聯社）

在「世界上最危險的40座城市」最新排名中，墨西哥城市科利馬（Colima）因過去一年內有601人遭到殺害，平均每10萬名人中就有182起凶殺案，成為排名第一。科利馬市示意圖。（資料照，美聯社）

2023/09/12 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕日前墨西哥組織「倡導組織公共安全和刑事司法公民委員會」（CCPSCJ），公布一項有關「世界上最危險的40座城市」（The 40 deadliest cities in the world）最新排名，上榜的危險城市聚集在西半球，多數為南美洲、中美洲及美國的城市。此外，排行榜上的前10名，就有9名被墨西哥包下，其中就包含排名第1的城市科利馬（Colima）。

綜合外媒報導，近期墨西哥組織CCPSCJ推出年度報告，其中有一項為針對世界上最危險、暴力的40個城市進行評選，其中北美洲的城市佔了一半以上，另外13個則來自南美洲、4個來自南非。據報導指出，過去一年榜上城市平均凶殺率為每10萬人64.55起，高出全球平均每10萬人5.36起10倍多，出國旅遊的時候要多注意。

報導指出，排行前10名的城市，其中有9名被墨西哥包下，其中排行第1名的城市科利馬，過去一年內有601人遭到殺害，平均每10萬名人中就有182起凶殺案。據美國政府公開報告表示，該城市有4個大型販毒集團，他們經常互相競爭、與警方火拚，因此造就高凶殺率，甚至就連當地政府也難以控制。

另外，美國城市上榜名單中有紐奧良（New Orleans）、巴爾的摩（Baltimore）、底特律（Detroit）、曼非斯（Memphis）、克里夫蘭（Cleveland）和密爾瓦基（Milwaukee）。其中紐奧良高居第8名，平均每10萬人中就有71起凶殺案，當中有97%源於槍枝暴力，且該城市還有許多幫派暴力問題，甚至擴展到旁邊的城市，情況緊張。

至於排名中的其他城市，則以南非的死亡人數為最多、最嚴重，上榜的城市有開普敦、約翰尼斯堡和德班，這些城市的死亡人數高於排名中的所有城市。報導指出，在2022年的最後3個月內，南非一天約有83人遭謀殺，比例相當高，但其因城市人口眾多，才因此讓凶殺率被人口稀釋，並跌出10名外。

報導提到，這些排名前40名城市有許多相似之處，像是人口密集且成長迅速、貧困、幫派暴力盛行、執法單位與政府管理失當等問題。專家也分析指出，大部分的城市犯罪都與貧窮脫離不了關係，如果又加上人口稠密的因素，就很可能因此助長犯罪率不斷攀升。

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