「不願牠們白白死去」 美國游牧女子以路殺動物為食

美國1名女子已經持續在野外生活4年。她在近日向媒體透露會以在公路上被路殺的動物為食，因為不想看到牠們白白死去。（圖截自X「@nypost」）

2023/12/03 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄勒岡州1名32歲女子巴尼特（Manders Barnett）近日向媒體透露，持續在野外生活近4年的她時常以路殺動物為食並解釋稱「不想讓動物白白死去」。

根據《紐約郵報》 報導，巴尼特自2019年在愛達荷州遇到已經騎馬游牧6年的前男友後，便深深愛上了這種離開大都市的生活方式。隨後她便辭去工作開啟她的游牧人生。雖然她與伴侶在2022年分手，但她仍騎著馬、帶著帳篷及生活用品，保持著同樣的生活方式。巴尼特表示雖然在野外生活非常艱辛，但她還是覺得自己的身心靈都屬於大自然。

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此外巴尼特也向記者透露自己是如何在這樣的飲食環境中取得足夠的營養。她表示通常她會摘取營地附近的野菜或是蘑菇來獲取身體所需的營養，但她有時也會食用那些在公路上被路殺的動物，「我確實會撿路殺動物來吃。只要是肉還新鮮，我會寧願吃了牠們也不願它們白白死去」。

巴尼特稱路殺的野狼和野鹿通常是最常見也最沒有食安疑慮的動物，同時她也表示她不只會食用這些動物的肉，更是會物盡其用，「我會用鹿的骨頭製作工具，用鹿皮製作衣服和包包」。現在她也持續在社群媒體上販售這些利用大自然原料所製成的手工藝品，而這些錢將成為她下一段公路旅行的資金。

巴尼特表示她之所以會堅持過著游牧的生活，是因為她認為現代人已經失去了與土地的連結，並稱大自然才是她的舒適圈，「我在大自然中感受到了賓至如歸的感覺，我不會再回到都市生活」。

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