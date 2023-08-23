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天外飛來「150公分金屬長矛」刺穿擋風玻璃 駕駛嚇：差點沒命

女子開車過程中，有金屬長矛刺穿擋風玻璃插進車內，卡在方向盤上。（翻攝自TikTok）

女子開車過程中，有金屬長矛刺穿擋風玻璃插進車內，卡在方向盤上。（翻攝自TikTok）

2023/08/23 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子開車在公路上行駛時，前方突然飛來一根，長度約有150公分的金屬長矛，直接刺破汽車的擋風玻璃，往駕駛的方向穿去，所幸長矛被方向盤擋下，才讓女子毫髮無傷逃過一劫。

《紐約郵報》報導，事發於21日當地晚間9時30分，美國德州一名36歲女子卡納萊絲（Shavone Canales）開車以時速約64公里的速度，行駛在聖安東尼奧10號州際公路上，沒想到疑似遭到隨機攻擊，一根金屬長矛直接刺穿擋風玻璃，把卡納萊絲嚇了一大跳。

事後員警接獲通報到場處理，發現金屬長矛，是從副駕駛座前方的擋風玻璃處，直接刺進車內，還好長矛最後卡在方向盤，才沒有直接傷害到身為駕駛的卡納萊絲。

雖然卡納萊絲沒有被長矛刺傷，但由於事發突然，把她嚇了好大一跳，直嚷差點就沒命了。並向警方透露，「有人朝我的車扔了一根長矛」，目前警方正調閱監視器畫面，尋找可能的嫌疑人，希望早日將亂丟擲長矛的人繩之以法。

@420juicy This was while i was driving on an access road. This was NOT anyone I know nor was it road rage. Some literally launched this at my car from the side of the road. #almostdied #spear #san antonio #texas #sapd ♬ original sound - Juicyjuice

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