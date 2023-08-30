為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美國「火人節」遭環團鬧場 巡警駕車衝破路障逮人

美國內華達州藝術盛事「火人節」有環保人士不請自來，在公路上設置路障抗議，當地警方則駕車衝破路障，逮捕抗議人士。（圖擷取自 Michelle Lhooq 推特）

美國內華達州藝術盛事「火人節」有環保人士不請自來，在公路上設置路障抗議，當地警方則駕車衝破路障，逮捕抗議人士。（圖擷取自 Michelle Lhooq 推特）

2023/08/30 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國內華達州每年定期舉辦的藝術盛事「火人節」（Burning Man Festival）吸引全球不少藝術創作者共襄盛舉。不過正當活動如火如荼展開之時，卻有環保人士不請自來，在通往火人節的必經公路上設置路障，當地警方則駕車衝破路障，並逮捕抗議人士，相關影片在網上也引發廣大關注。

綜合外媒報導，來自跨國環保團體「反抗滅絕（Extinction Rebellion）」與「七圈（Seven Circles）」的6名抗議人士使用拖車等雜物做為路障，封鎖內華達州一條通往火人節的公路，有人甚至將自己綁在拖車上。此舉造成該公路嚴重回堵，有民眾則試圖繞過路障，甚至自行拆除。

內華達州金字塔湖（Pyramid Lake）的巡警很快抵達當地，並用廣播向抗議人士表示，若是不離開公路就會逮捕所有人。但抗議人士不理會警方警告，警方則駕車衝破路障，一名警員則下車拔出佩槍，指向抗議人士，大喊「所有人趴下」，並逮捕了數名抗議者。不過目前金字塔湖警方尚未對該事件發出聲明。

參與火人節的美國記者盧克（Michelle Lhooq）則在X（前身推特）上發出巡警衝撞路障的影片，並表示巡警會有如此大動作，是因為有人報警稱要對抗議人士開槍。而在影片留言處，網友則一面倒支持巡警做為，並對抗議人士行為感到不滿。

環保團體「七圈」曾在聲明中指出，火人節期間建立的臨時城市黑石城（Black Rock City）未力推再生能源與減碳工作、要求參與者不要乘坐私人飛機，與禁止火人節使用塑膠製品等。火人節自本月27日展開，將持續至9月4日。

內華達州金字塔湖（Pyramid Lake）巡警駕車衝破抗議人士設置的路障，一名警員則下車拔槍逮捕了數名抗議者。（圖擷取自 Michelle Lhooq 推特）

內華達州金字塔湖（Pyramid Lake）巡警駕車衝破抗議人士設置的路障，一名警員則下車拔槍逮捕了數名抗議者。（圖擷取自 Michelle Lhooq 推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由說新聞》6國軍艦9月穿越台海！他揭：警告中共意義重大
2023/08/30 16:42

自由說新聞》6國軍艦9月穿越台海！他揭：警告中共意義重大
瓜地馬拉總統承諾尊重大選結果 誓言「有序移交權力」
2023/08/30 12:11

瓜地馬拉總統承諾尊重大選結果 誓言「有序移交權力」

謝京穎靠一招10天甩油6公斤！
前白宮顧問：高通膨恐再次來襲 Fed將繼續升息
2023/08/30 10:39

前白宮顧問：高通膨恐再次來襲 Fed將繼續升息
美北卡大學槍擊案釀1死！中國博士生犯案 曾曝不滿校園生活
2023/08/29 20:02

美北卡大學槍擊案釀1死！中國博士生犯案 曾曝不滿校園生活

看完想二刷！Disney+國家地理必收片單
何時會見謝國樑談四接？ 薛富盛：拜會地方環保局順道拜訪首長
2023/08/29 17:03

何時會見謝國樑談四接？ 薛富盛：拜會地方環保局順道拜訪首長
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播