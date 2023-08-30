美國「火人節」遭環團鬧場 巡警駕車衝破路障逮人

美國內華達州藝術盛事「火人節」有環保人士不請自來，在公路上設置路障抗議，當地警方則駕車衝破路障，逮捕抗議人士。（圖擷取自 Michelle Lhooq 推特）

2023/08/30 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國內華達州每年定期舉辦的藝術盛事「火人節」（Burning Man Festival）吸引全球不少藝術創作者共襄盛舉。不過正當活動如火如荼展開之時，卻有環保人士不請自來，在通往火人節的必經公路上設置路障，當地警方則駕車衝破路障，並逮捕抗議人士，相關影片在網上也引發廣大關注。

綜合外媒報導，來自跨國環保團體「反抗滅絕（Extinction Rebellion）」與「七圈（Seven Circles）」的6名抗議人士使用拖車等雜物做為路障，封鎖內華達州一條通往火人節的公路，有人甚至將自己綁在拖車上。此舉造成該公路嚴重回堵，有民眾則試圖繞過路障，甚至自行拆除。

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內華達州金字塔湖（Pyramid Lake）的巡警很快抵達當地，並用廣播向抗議人士表示，若是不離開公路就會逮捕所有人。但抗議人士不理會警方警告，警方則駕車衝破路障，一名警員則下車拔出佩槍，指向抗議人士，大喊「所有人趴下」，並逮捕了數名抗議者。不過目前金字塔湖警方尚未對該事件發出聲明。

參與火人節的美國記者盧克（Michelle Lhooq）則在X（前身推特）上發出巡警衝撞路障的影片，並表示巡警會有如此大動作，是因為有人報警稱要對抗議人士開槍。而在影片留言處，網友則一面倒支持巡警做為，並對抗議人士行為感到不滿。

環保團體「七圈」曾在聲明中指出，火人節期間建立的臨時城市黑石城（Black Rock City）未力推再生能源與減碳工作、要求參與者不要乘坐私人飛機，與禁止火人節使用塑膠製品等。火人節自本月27日展開，將持續至9月4日。

Nevada rangers drove directly into a blockade set up by climate protestors on the road to Burning Man. An officer pulled a gun out, tackling a protestor and threatening to shoot



Environmental activists were demanding that #BurningMan ban private jets + single-use plastics pic.twitter.com/dawDjxhV4y — michelle lh࿊࿊q （@MichelleLhooq） August 28, 2023

內華達州金字塔湖（Pyramid Lake）巡警駕車衝破抗議人士設置的路障，一名警員則下車拔槍逮捕了數名抗議者。（圖擷取自 Michelle Lhooq 推特）

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