美國「火人節」遭環團鬧場 巡警駕車衝破路障逮人

〔即時新聞/綜合報導〕美國內華達州每年定期舉辦的藝術盛事「火人節」(Burning Man Festival)吸引全球不少藝術創作者共襄盛舉。不過正當活動如火如荼展開之時,卻有環保人士不請自來,在通往火人節的必經公路上設置路障,當地警方則駕車衝破路障,並逮捕抗議人士,相關影片在網上也引發廣大關注。

綜合外媒報導,來自跨國環保團體「反抗滅絕(Extinction Rebellion)」與「七圈(Seven Circles)」的6名抗議人士使用拖車等雜物做為路障,封鎖內華達州一條通往火人節的公路,有人甚至將自己綁在拖車上。此舉造成該公路嚴重回堵,有民眾則試圖繞過路障,甚至自行拆除。

內華達州金字塔湖(Pyramid Lake)的巡警很快抵達當地,並用廣播向抗議人士表示,若是不離開公路就會逮捕所有人。但抗議人士不理會警方警告,警方則駕車衝破路障,一名警員則下車拔出佩槍,指向抗議人士,大喊「所有人趴下」,並逮捕了數名抗議者。不過目前金字塔湖警方尚未對該事件發出聲明。

參與火人節的美國記者盧克(Michelle Lhooq)則在X(前身推特)上發出巡警衝撞路障的影片,並表示巡警會有如此大動作,是因為有人報警稱要對抗議人士開槍。而在影片留言處,網友則一面倒支持巡警做為,並對抗議人士行為感到不滿。

環保團體「七圈」曾在聲明中指出,火人節期間建立的臨時城市黑石城(Black Rock City)未力推再生能源與減碳工作、要求參與者不要乘坐私人飛機,與禁止火人節使用塑膠製品等。火人節自本月27日展開,將持續至9月4日。

