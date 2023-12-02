美眾院歷史性投票！趕走「騙子」議員桑托斯

美國眾議院投票決定，驅逐紐約共和黨眾議員桑托斯（George Santos）。（彭博社）

2023/12/02 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院週五投票決定，驅逐紐約共和黨眾議員桑托斯（George Santos），他醜聞纏身、違反道德規範，成為有史以來第六名被趕出眾議院的議員。

綜合外媒報導，眾議院議長強生（Mike Johnson）宣布，投票結果為311票比114票，另有2名議員棄票，通過3分之2的門檻，決定驅逐桑托斯，其中有105名共和黨人投下贊成票。儘管眾議院共和黨領導人反對罷免桑托斯，因桑托斯的離開將使他們成為「微弱多數」，但最終105名共和黨議員站在民主黨人一邊，將桑托斯驅逐。

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35歲的桑托斯原被視為共和黨新秀，2022年在紐約州擊敗民主黨對手，但在宣誓就職之前，他的人生故事就開始被揭開，他謊稱自己有猶太血統、曾在華爾街頂尖公司工作、擁有大學學位等。今年5月，他被聯邦檢察官以多項罪名起訴，這使得他在眾議院的存在越來越讓共和黨尷尬。經過8個月的工作，道德委員會調查人員表示，他們發現「壓倒性的證據」，證明桑托斯違反法律，並利用公共地位謀取私利。

桑托斯明年將在紐約接受審判，聯邦檢察官在一份包含23項罪名的起訴書中指控他欺騙捐助者、從競選活動中竊取資金，及向國會撒謊。起訴書特別指控，桑托斯竊取了捐助​​者的身分，然後使用他們的信用卡收取數萬美元的費用，將資金匯入他的個人銀行帳戶，其餘資金則用於填補競選金庫，不過桑托斯並不認罪。

當桑托斯得知被開除時，似乎已經聽天由命，他把大衣披在肩上，與投票反對驅逐他的成員握手，在大批記者和攝影機的包圍下，迅速躲進一輛車離開。

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