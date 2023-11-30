夫妻空中大吵……丈夫揚言殺機上所有人！ 班機被迫緊急降落

一對夫妻吵架竟導致漢莎航空班機被迫臨時改變目的地，緊急降落印度的機場。（法新社）

2023/11/30 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕德國漢莎航空（Lufthansa Flight）近日發生一起荒謬事件，一對夫妻在機上發生爭執，氣炸的丈夫開始在機艙內鬧事，還意圖點火燃燒飛機提供的毛毯，威脅要殺死全機人員，導致該班機最後緊急降落在印度德里英迪拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）。

綜合外媒報導，德國一名53歲男子與泰籍妻子昨天（29日）搭乘漢莎航空LH772航班從慕尼黑飛往曼谷參加妻子娘家的家庭聚會，飛行途中該男子突然與妻子吵架，不但對妻子大吼大叫，還在機艙內鬧事，無視空服人員勸阻，發瘋似地亂丟食物、砸手機、脫衣服，甚至還拿出打火機意圖燒毛毯，不斷大喊「要殺死機上所有人」，嚇壞不少乘客。

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有消息稱，該名男子當時喝醉酒，因為擔憂其脫序行為會危及其他乘客，該班機當下決定改變行程，飛近印度時緊急向印度空中交通管制局尋求幫助，並獲准在當地時間29日上午10點26分降落在英迪拉．甘地國際機場，印度移民局和中央工業安全部隊（印度中央武裝警察部隊分支，CISF）也派人上機將男子帶走。至於其妻子，原先表示要繼續行程，獨自前往曼谷，但後來還是在印度和丈夫一起下機。

漢莎航空後續發聲明證實此事，鬧事男子移交印度當局後，LH772航班繼續原本的航程，雖有延誤但還是順利抵達曼谷，「乘客和機組人員的機上安全是我們的首要任務」。

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