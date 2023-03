搭機遇亂流「自由落體」7人傷 航空公司被控要旅客刪照

2023/03/12 13:45

〔即時新聞/綜合報導〕德國漢莎航空本月1日一架班機遭遇亂流,許多乘客都拍下宛如「自由落體」過程、7人因此受傷等畫面,多名乘客控訴,漢莎航空迫降前竟以他人隱私權為由要求大家刪除照片,讓大家傻眼到不行。

綜合外媒報導,漢莎航空1日從美國到法國的469班機因嚴重亂流,飛機一度突然下降近4000英尺(約1.2公里),旅客行李、機上食物都因此散亂在地上,座位上方儲物空間還疑似被砸破,該班機最後迫降於華府杜勒斯機場(Dulles Airport),7名乘客也被送醫治療。

傷者之一的羅蘭達(Rolanda Schmidt)控訴,她腦震盪、手臂嚴重烏青、髖部疑似骨折,漢莎航空卻對外稱7人都是輕傷,而且班機迫降前空服人員兩次廣播要求大家刪除亂流相關影片、照片。

羅蘭達說,最後一次廣播還稱為了保護其他乘客隱私,大家都覺得這個要求很不可思議。

另一名不具名乘客也表示,空服員確實要求大家刪除照片。

此外,奧斯卡金獎男星馬修麥康納的妻子卡蜜拉(Camila Alves McConaughey)也恰好是該班機乘客,她在社群媒體PO出相關影片還特別提到,為了尊重他人隱私,她只能拍下這些景象(地上散亂麵包、桌巾等),但是機上真的非常混亂。

對此,漢莎航空尚無任何回應。

On March 1, #Lufthansa Airbus A330-300 (D-AIKK) flight #LH469 from #Austin to #Frankfurt diverted at Washington Dulles int'l Airport after the plane encountered severe turbulence while flying over Tennessee at 37000 ft. Seven people injured and hospitalized.



???? ©Stryker Fedhel pic.twitter.com/Txtkx2isI6