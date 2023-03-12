搭機遇亂流「自由落體」7人傷 航空公司被控要旅客刪照

德國漢莎航空被控要求旅客刪除班機遇上亂流的相關照片。（美聯社）

2023/03/12 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕德國漢莎航空本月1日一架班機遭遇亂流，許多乘客都拍下宛如「自由落體」過程、7人因此受傷等畫面，多名乘客控訴，漢莎航空迫降前竟以他人隱私權為由要求大家刪除照片，讓大家傻眼到不行。

綜合外媒報導，漢莎航空1日從美國到法國的469班機因嚴重亂流，飛機一度突然下降近4000英尺（約1.2公里），旅客行李、機上食物都因此散亂在地上，座位上方儲物空間還疑似被砸破，該班機最後迫降於華府杜勒斯機場（Dulles Airport），7名乘客也被送醫治療。

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傷者之一的羅蘭達（Rolanda Schmidt）控訴，她腦震盪、手臂嚴重烏青、髖部疑似骨折，漢莎航空卻對外稱7人都是輕傷，而且班機迫降前空服人員兩次廣播要求大家刪除亂流相關影片、照片。

羅蘭達說，最後一次廣播還稱為了保護其他乘客隱私，大家都覺得這個要求很不可思議。

另一名不具名乘客也表示，空服員確實要求大家刪除照片。

此外，奧斯卡金獎男星馬修麥康納的妻子卡蜜拉（Camila Alves McConaughey）也恰好是該班機乘客，她在社群媒體PO出相關影片還特別提到，為了尊重他人隱私，她只能拍下這些景象（地上散亂麵包、桌巾等），但是機上真的非常混亂。

對此，漢莎航空尚無任何回應。

On March 1, #Lufthansa Airbus A330-300 （D-AIKK） flight #LH469 from #Austin to #Frankfurt diverted at Washington Dulles int'l Airport after the plane encountered severe turbulence while flying over Tennessee at 37000 ft. Seven people injured and hospitalized.



???? ©Stryker Fedhel pic.twitter.com/Txtkx2isI6 — FlightMode （@FlightModeblog） March 3, 2023

Keeps your seatbelts on



Severe freefall turbulence



Austin to Frankfurt



Lufthansa

???????????? pic.twitter.com/aeZ7gy7oVr — Gen （@Gen777777） March 7, 2023

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