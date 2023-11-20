目睹飛行傘奪命 準新郎控教練疏失

花蓮縣豐濱鄉發生飛行傘墜落，親友提供起飛前畫面，質疑業者沒有確認腿部的扣環就直接起飛。（民眾提供）

2023/11/20 05:30

起飛前未落實檢查 蕭女腿部扣環沒扣 起飛後又未做好迫降

〔記者王錦義／花蓮報導〕廿七歲蕭姓女子十八日與李姓男友到花蓮縣豐濱鄉體驗飛行傘，蕭女與葉姓教練兩人一傘，但飛至高空後，蕭女身上的安全扣環疑似脫落，從離地約一百多公尺墜落身亡，花蓮檢警昨進行相驗，蕭女的家屬提供影片並指控，蕭女起飛前，還有腿部的扣環未扣上，一起飛蕭女就雙腿懸空，業者根本沒有確實檢查安全扣環，起飛後其他教練發現要求緊急迫降也未做好才釀成憾事，「完全是業者人為疏失」！

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兩人預定下月要結婚 竟天人永隔

蕭姓死者的家屬及親友在花蓮市殯儀館外相當難過，原本預定下月就要結婚的李姓男友出面指控說，「我當時在上面目擊起飛過程，起飛到墜落約二到三分鐘，無線電有叫教練迫降，但教練卻沒有做出迫降動作，是教練的疏失，第一時間發現人半掛，第一個沒有檢查安全背帶，第二個沒有做迫降動作，才會導致憾事發生。」

從家屬提供的影片中發現，搭乘飛行傘發生墜落意外的蕭女起飛之前，還有腿部的扣環未扣上，一起飛蕭女就雙腿懸空。其他的飛行傘業者說，飛行傘一共有六個安全扣環，分為肩帶、胸帶與腿帶扣環，俗稱為蝴蝶扣，並固定在飛行傘套座上，扣好後一旦起飛半途中是無法解開的，載重可達一噸以上，通常由教練或是助手完成所有扣環的穿戴，起飛前還要全部檢查一次。另外帶人有乘客套袋的時候，要特別注意不要遺漏檢查腿部扣環。

花蓮縣教育處指出，教育處已成立調查小組，目前已要求業者停業，等待調查結果報告出爐。

蕭姓女子平常熱愛戶外運動，去年二月就曾到花蓮體驗飛行傘，當時還在高空中開心拍下影片，發在臉書上跟親友分享，這次和男友及閨密舊地重遊，又來體驗飛行傘，沒想到卻從此天人永隔，家人已從嘉義趕到花蓮處理後事。

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