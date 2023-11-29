老公軟爛又出軌 她氣炸發傳單譙婆婆「什麼款老母」

楊姓男子的太太疑似認為婚姻破裂是因為公公婆婆沒教好，竟跑到公婆家樓下，大喊「你們縱容自己的兒子外遇」。（情境照）

2023/11/29 10:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市楊姓男子的妻子因婚後感情不睦，跑到公婆家樓下大駡「你們縱容自己的兒子外遇」，甚至還當街發傳單痛駡婆婆，但因傳單未指名道姓，獲法官判無罪，但當街叫駡的舉動被依誹謗罪判罰5000元。

判決指出，楊姓男子和老婆結婚後，雙方對生活習慣和態度有一定的認知落差，兩人感情逐漸消磨，最後走上離婚一路；楊妻疑似不甘心婚姻破裂，認為是老公爸媽沒教好所致，竟跑到公婆家樓下大罵「你們縱容自己的兒子外遇」。

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楊妻駡完街後還沒消氣，竟又在大馬路上，派發自己印製的傳單，裡面寫著：「陳老師，請問你都是這樣教學生與孩子的嗎？」、「是什麼樣的媽媽能夠教出高三聯考前轉學、大學被退學、碩士考八年、結婚不工作、一工作就外遇的兒子」。

婆婆不甘受辱提告，檢方依妨害名譽罪起訴楊妻；高雄地院審理時，楊妻辯稱自己說的都是事實，不認為有錯，法官認為楊男父母親不是公眾人物，也沒有參與選舉，楊妻當眾駡街的舉動，屬私德範圍與公共利益無關，因此依誹謗罪判罰5000元，得易服勞役，可上訴。

至於楊妻派發傳單痛譙婆婆的部分，因傳單上沒有指名道姓，加上「陳老師」在高雄比比皆是，法官認為一般人無法憑此傳單內容就知道是在駡婆婆，因此這部份判無罪，可上訴。

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