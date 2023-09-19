五年之癢？老婆產子當天 人夫出軌包養女員工

李男向妻子張女坦承說，自己與員工王女交往，還以每月2萬至10萬元不等金額「包養」王女。（情境照）

2023/09/19 19:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕張姓女子與李姓男子結婚5年多，張女生次子當天，丈夫李男竟出軌，以每月2萬至10萬元不等金額，「包養」年輕的王姓女員工，王女甚至侵門踏戶，進入張女與李男的住處，兩人甚至在租車行、旅館、車上發生性關係，張女提起民事訴訟，向2人索賠100萬元，王女宣稱不知李男已婚，台中地方法院不採信，判決李男與王女，應賠償張女60萬元。

判決書指出，張女主張，她的丈夫李男經營租車行（老闆），頗年輕的王姓女子是員工，2022年5月間，李男向妻子張女坦承說，自己與王女交往，還以每月2萬至10萬元不等金額「包養」王女，並餽贈名貴包包及iPhone手機等貴重禮物，兩人同居於租車行2樓，且發生性關係，希望妻子張女能原諒，李男並提供租車行監視器密碼給妻子張女。

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不料，張女卻發現，丈夫持續與王女同居，王女甚至住進張女的婆婆（李男之母）住處，張女強調，2022年6月3日她返家時，房內發現王女的內衣等私人物品，丈夫李男與王女更是光明正大相約看電影，有不正常來往關係，已逾越通常社交來往程度，侵害她的配偶權，兩人應賠償100萬元。

兩人答辯說，二人確實曾經交往，且具有僱傭關係，但王女並不知道李男已婚，並非故意或過失侵害張女的配偶權。

台中地院認為，監視器拍到李男與王女，未穿衣物相互擁抱等畫面，顯示兩人交往已逾男女之間一般交誼分際，至於王女是否知道李男已婚？法院傳喚張女的姊姊，她作證說，曾告知王女，「我是老闆娘的姊姊」，當時王女還說，「妳們兩姊妹長的好像」，顯示王女知悉老闆李男已婚。

另外，張女也提供自己與李男的訊息對話記錄，李男承認，他在次子誕生當天，與王女有染，「我承認識是我自己的錯」、「我自己面對著兩個女人」、「打炮在哪裡，店裡、旅館、車上」，顯示兩人已經侵害張女已侵害原告之配偶權，判決應賠償60萬元，可上訴。

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