社會新鮮人認與人夫偷情 一審判賠5萬二審1原因再加碼
〔記者陳建志／台中報導〕台中一名陳姓人夫，到醫院治療肌腱炎認識大學剛畢業喬姓女子，兩人發生婚外情，去年8月喬女升理專，約陳男慶功喝酒後返回住處發生性關係，陳妻得知後打電話質問，喬女坦承兩人發生關係，原配依侵害配偶權告上法院，一審判賠5萬元，陳妻無法接受上訴二審，合議庭認為，一審未審酌陳妻面對枕邊人背叛的難堪，與心靈、精神上的創傷，判喬女應賠18萬元為合理，不得上訴。
判決指出，台中一名陳姓人夫和太太結婚8年多並育有一名小孩，陳男因到醫院治療肌腱炎認識大學剛畢業的喬姓女子，兩人發生婚外情，陳男原配察覺後打電話給喬女質問，喬女一度坦承兩人發生過5次性關係，後來因仍和陳男出遊，還將出遊照片公開在社群軟體，讓陳妻難以忍受，依侵害配偶權告上法院。
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喬女審理時則表示，透過臉書認識陳男，因陳男任職金融業，而向其請益金融產業相關事宜，去年8月升任理財專員，8月中邀陳男餐敘慶祝，因酒精催化在陳男陪同她返家時發生性關係，對此深感後悔，還改口稱只發生1次性關係不是5次，強調無意破壞陳妻的家庭，聲稱因剛出社會，一時不慎誤踩界限，情有可憫。
台中地院一審認為，喬女與陳男發生一次性行為，侵害陳妻配偶權，所請求賠償精神慰撫金以5萬元為有理由，陳妻認為太少無法接受上訴二審，請求精神慰撫金55萬元。
台中高分院合議庭審理後認為，喬女和陳男發生婚外情，並發生1次性行為，一審未充分考量陳妻面對枕邊人背叛的難堪，以及面對情感、心靈與精神上的創傷，並審酌喬女甫大學畢業初入社會，所見有限，思慮欠周，自我把持的能力仍待磨練，判賠18萬元（含一審已命給付的5萬元），喬女需再多付13萬元，不得上訴。