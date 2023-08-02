「破皮了」車震呻吟聲不絕於耳 行車紀錄器露餡

洪姓商人與飲料店女老闆車震，被橋頭地院判賠定讞。（記者鮑建信攝）

2023/08/02 22:48

〔記者鮑建信／高雄報導〕修繕鐵皮屋洪姓商人與飲料店李姓老闆車震，呻吟聲不絕於耳，行車紀錄器全都錄，洪妻大怒連帶求償60萬元，橋頭地院簡易上訴庭認為李女不知道洪有家室，僅判決其夫賠償10萬元定讞。

結婚20多年洪妻指出，2021年8月間，其夫舉止怪異，經常無故外出，夫妻感情出現裂痕後，在小貨車行車紀錄器，發現他和李女在車內共處30分鐘，不僅對話曖昧，親吻、呻吟聲此起彼落，讓她飽受精神折磨，要求連帶賠償60萬元精神撫慰金。

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洪夫指出，結婚1個月後，其妻懷疑他外面有女人，經常打電話查勤，讓他非常痛苦，後來就搬出來住，與李女交往也未告知有家室。

他又說，向李女買飲料10餘年而認識，並曾幫她修繕鐵皮屋，2人僅是客戶、朋友關係，否認不正當交往。又說，2人的確曾在車內，但辯稱是吃泡麵、滷蛋、芭樂和聊天的聲音，不是親吻聲音。

李女也否認與洪有超友誼關係，並說，她不清楚洪婚姻、感情狀況。

法官調查，洪男的婚姻狀況，李女的確不知情，但勘驗行車紀錄器，如「親到嘴唇都紅了、破皮了。」、「不想放你走」、「我有咬到喔?（男）這不是咬到，這是吸到有點皮薄了（女）」、「嗯嘛」、「哈尼」等鹹濕對話，認定逾越一般男女交往關係，判決洪男賠償10萬元並確定。

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