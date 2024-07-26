拜登演說交棒 闡述團結為國

美國總統拜登24日在白宮發表全國演說，強調最好的前進之路，就是將火炬傳遞給新一代，「這是團結我們國家的最佳方式」。（法新社）

2024/07/26 05:30

川普批評拜登演說爛到爆 不知所云

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統拜登廿四日晚間發表自宣布退出二○二四年總統大選後的首場公開演說，直言為捍衛民主，是時候把火炬傳給下一代；拜登指稱是基於團結與民主、而非個人高齡讓賢，讚揚接替上陣的副總統賀錦麗，同時表明會繼續履行總統職務。但共和黨總統候選人川普批評拜登演說爛到爆，不知所云。

妻女兒孫陪伴 未說明放棄連任原因

在妻女兒孫的陪伴下，拜登發表他擔任總統以來的第四次白宮橢圓形辦公室黃金時段全國演說。他坦言自己尊敬美國總統此一職務，但更愛美國捍衛岌岌可危的民主的重要性，勝於任何頭銜；此外，他在「近來數週」清楚意識必須團結的重要性，儘管自認個人政績、國際領導地位與對美國的未來願景都值得他連任，但在拯救民主之前，其他一切、包括個人野心，都得讓路。

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交棒新一代 就是團結國家最佳之道

拜登仿效已故前總統約翰甘迺迪一九六一年就職演說中的名言：「所以我決定，向前邁進的最佳方式，就是將火炬傳給新的一代」。拜登稱讓賢是團結美國的最佳之道，而眼下就是交棒給「新聲音、嶄新的聲音…更年輕聲音」的時候。他呼籲三個多月後總統大選中支持臨危受命的賀錦麗，「我已有所抉擇，我的看法也已公告周知。我要感謝我們偉大的副總統賀錦麗。她經驗豐富、個性堅毅、有能力。她一直是我的絕佳夥伴與我國領袖」。

拜登在約十分鐘的演說中臚列政績，並細數未來要務，直言會戮力做完還剩半年的總統任期。儘管完全未提川普，但他仍意有所指表示，美國正處於轉捩點，將得在前進或倒退、希望或仇恨、團結或分裂之間做出抉擇；必須決定是否仍相信誠實、正直、尊重、自由、正義與民主，能否不把異議者視為敵人。他還點名數位開國元勛與先賢，包括美國首任總統喬治．華盛頓讓美國人知道總統不是國王。

演說十分鐘 臚列政績特別強調制中

值得注意的是，拜登在為政績辯護時，特別列舉制衡中國，指出「在我上任時，一般人認為中國將不可避免地超越美國，但現在情況已不可同日而語」。他說，「我們將繼續團結一個由自豪的國家組成的聯盟，阻止俄國總統普廷接管烏克蘭並造成更多損害，我們將讓北約變得更強大、更團結，我將繼續為我們的太平洋盟友做同樣的事情」。

第一夫人吉兒在拜登演說結束後於Ｘ貼文，對那些「從未動搖、拒絕懷疑、始終相信」拜登的人士表達感激，呼籲「現在是時候把這種信任放在賀錦麗身上了」。

美國歷史學家布林克里表示，拜登利用這場演說告訴全美民眾，在明年一月以前他還是總統，以及美國在他的領導下會安然無恙；拜登或許會在立法上跛鴨，但仍可簽署行政命令，以及仍是推動中東停火與援助烏克蘭的世界領袖，「內政上也許使不上力，但在外交的重要性更勝以往」。

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