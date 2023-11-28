全球首架100％永續燃油航班將起飛！ 從倫敦前往紐約

維珍航空將營運全球首架100％使用永續航空燃料的班機。維珍航空波音787客機示意圖。（彭博）

2023/11/28 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕維珍航空將於格林威治標準時間28日上午11時30分（台灣時間28日晚間7時30分），從英國倫敦希斯洛機場起飛全球首架100％使用永續航空燃油（SAF）的客機，目的地為美國紐約甘迺迪國際機場。

據《BBC》報導，SAF可用多種材料製成，包括農作物、家庭垃圾和食用油等等，維珍航空此次航班使用的是波音787客機，上面將裝載50噸SAF，其中88％由廢棄脂肪轉化而成，其餘來自美國玉米加工過程中產生的廢棄物。

請繼續往下閱讀...

為了準備全球首架100％永續燃料的航班，引擎製造商勞斯萊斯和能源巨頭英國石油公司一起參與了研發，在經過測試和分析後於本月獲得英國民航局的批准。

據了解，航空業被視為難以脫碳（decarbonization）的產業，雖然使用SAF時飛機仍會排碳，但業界透露永續燃料的「排放生命週期」對環境影響最多可降低70％。

SAF已在全球航空業少量投入，與傳統燃料進行混合，但佔整體燃料消耗量不到 0.1％，其目前的製造成本比航空燃油高，而且產量相對較少。

英國克蘭菲爾德大學航空與環境副教授格拉（Guy Gratton）表示，由於缺乏原料等問題，SAF不可能滿足人類的燃料需求，而且SAF無法達到真正淨零排放。

不過，格拉指出，隨著SAF的使用量越來越多，有機會成為邁向真正淨零未來的墊腳石，例如電燃料技術（e-fuels，從空氣捕捉二氧化碳，和太陽能、風能等綠能發電所產生的氫混合）、氫能載具或者是目前在實驗室中的各種技術。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法