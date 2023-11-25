為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

緬北持續動亂 叛軍燒毀120輛中方貨運車輛

緬甸北部自10月底以來持續動亂，23日傳出有中國貨運車隊遭到攻擊，約250輛貨車中有120輛遭焚毀。（路透）

緬甸北部自10月底以來持續動亂，23日傳出有中國貨運車隊遭到攻擊，約250輛貨車中有120輛遭焚毀。（路透）

2023/11/25 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸北部自10月底以來持續動亂，23日傳出有中國貨運車隊遭到攻擊，約250輛貨車中有120輛遭焚毀，顯見緬甸政府軍已失去對北部和東北部的控制能力。中國駐緬甸使館也提醒，在果敢老街地區的中方人員盡快轉移撤離。

緬甸北部近期持續武裝衝突，包含緬甸民族民主同盟軍（MNDAA，也稱果敢民族民主同盟軍）在內的少數民族武裝團體組成「三兄弟聯盟」，自上月底以來發動攻擊並佔領多個城鎮與軍事據點。據媒體消息指出，23日時在撣邦木姐鎮（Muse）傳出有中國貨運車隊遭到攻擊，在258輛貨車中，有120輛運送家用品、消費品、衣服和建材等的車輛遭到焚毀，顯示當地情勢更趨嚴峻。

雖然緬甸軍事委員會指控是少數民族武裝份子施襲，但有一支叛軍否認縱火，並稱不會作出「破壞人民利益」的攻擊行動。

眼見衝突持續擴大，中國駐緬甸使館也提醒，在果敢老街地區的中方人員盡快轉移撤離。同時中國人民解放軍南部戰區也宣布，自25日起會於中緬邊境一帶舉行實戰化演訓活動，旨在檢驗戰區部隊快速機動、邊境封控、火力打擊能力。戰區部隊也時刻做好應對各類突發情況準備，堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全。

緬甸北部近期持續武裝衝突，造成許多災民流離失所。（法新社）

緬甸北部近期持續武裝衝突，造成許多災民流離失所。（法新社）

緬甸北部自10月底以來持續動亂，23日傳出有中國貨運車隊遭到攻擊，約250輛貨車中有120輛遭焚毀。（路透）

緬甸北部自10月底以來持續動亂，23日傳出有中國貨運車隊遭到攻擊，約250輛貨車中有120輛遭焚毀。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
緬北動亂 外交部籲滯留民眾儘速與駐處聯繫
2023/11/22 23:14

緬北動亂 外交部籲滯留民眾儘速與駐處聯繫
火線熱話題》緬北「四大家族」末日？果敢王子復仇激戰最兇詐騙園區
2023/11/19 18:00

火線熱話題》緬北「四大家族」末日？果敢王子復仇激戰最兇詐騙園區

高房價擠壓 北客外溢都往哪買房呢？
6台籍詐騙犯被緬北「送中」 外交部：積極協助國人、訊息查證中
2023/11/16 12:44

6台籍詐騙犯被緬北「送中」 外交部：積極協助國人、訊息查證中
緬北動亂20萬人流離失所！四大家族臨陣倒戈
2023/11/16 08:55

緬北動亂20萬人流離失所！四大家族臨陣倒戈

京站週年慶 狂抽百萬名車開回家
女子赴泰國散心卻傳訊「我好怕」 家人追手機定位竟「在緬甸」
2023/09/04 21:50

女子赴泰國散心卻傳訊「我好怕」 家人追手機定位竟「在緬甸」
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播