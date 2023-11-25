緬北持續動亂 叛軍燒毀120輛中方貨運車輛

緬甸北部自10月底以來持續動亂，23日傳出有中國貨運車隊遭到攻擊，約250輛貨車中有120輛遭焚毀。（路透）

2023/11/25 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸北部自10月底以來持續動亂，23日傳出有中國貨運車隊遭到攻擊，約250輛貨車中有120輛遭焚毀，顯見緬甸政府軍已失去對北部和東北部的控制能力。中國駐緬甸使館也提醒，在果敢老街地區的中方人員盡快轉移撤離。

緬甸北部近期持續武裝衝突，包含緬甸民族民主同盟軍（MNDAA，也稱果敢民族民主同盟軍）在內的少數民族武裝團體組成「三兄弟聯盟」，自上月底以來發動攻擊並佔領多個城鎮與軍事據點。據媒體消息指出，23日時在撣邦木姐鎮（Muse）傳出有中國貨運車隊遭到攻擊，在258輛貨車中，有120輛運送家用品、消費品、衣服和建材等的車輛遭到焚毀，顯示當地情勢更趨嚴峻。

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雖然緬甸軍事委員會指控是少數民族武裝份子施襲，但有一支叛軍否認縱火，並稱不會作出「破壞人民利益」的攻擊行動。

眼見衝突持續擴大，中國駐緬甸使館也提醒，在果敢老街地區的中方人員盡快轉移撤離。同時中國人民解放軍南部戰區也宣布，自25日起會於中緬邊境一帶舉行實戰化演訓活動，旨在檢驗戰區部隊快速機動、邊境封控、火力打擊能力。戰區部隊也時刻做好應對各類突發情況準備，堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全。

緬甸北部近期持續武裝衝突，造成許多災民流離失所。（法新社）

緬甸北部自10月底以來持續動亂，23日傳出有中國貨運車隊遭到攻擊，約250輛貨車中有120輛遭焚毀。（路透）

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