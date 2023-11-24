日本將鬆綁藥品網購 最快2025年實現

日本預計最快在2025年實現日本國內藥品網購鬆綁。示意圖。（本報資料照）

2023/11/24 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本近年正推動針對處方與非處方等須實體購買的藥品線上化，主要依據藥效、使用情況，依「是否需要醫生網路指導」來分為兩個類別，預計最快在2025年實現日本國內藥品網購鬆綁，為患者提供便利性。

據《日本經濟新聞》報導，日本厚生勞動省將逐步放寬與藥品銷售相關的事務，日本國內最快在2025年實現藥品網購鬆綁，使藥品分成「是否需要醫生網路指導」的兩種類別在網路上進行販售。相關企業也積極發展超商取藥以及藥品宅配的服務。

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除了大部份非處方藥的銷售將被放寬，需求較高的處方藥包括「LOXONIN綜合感冒藥」、「Luluattack LX感冒藥」、花粉症藥物及漏尿藥物等，將轉為「指導用藥」。指導用藥依舊可以直接在網路上購買，不過要先接受醫生的網路指導。此外，部分藥物例如緊急避孕藥，需要當面提供用藥指示的藥物則將維持現狀。

而鑒於越來越多年輕人對於非處方藥物的成癮以及避免藥物遭濫用，厚勞省表示將禁止20歲以下的人大量購買藥品，在網路上少量購買也需要與藥劑師通話，如此才能創建一個安全性和便利性兼具的系統。

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