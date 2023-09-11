鴿子也有假藥！非法進口中國藥粉製偽藥 開處方箋騙倒一票人

賽鴿養成需定期驅蟲跟投入藥物防治呼吸道、腸道、毛滴蟲及球蟲感染。（資料照）

2023/09/11 19:49

首次上稿 19:04

更新時間 19:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕知名賽鴿飼料品牌耐久能在台代理商楊姓負責人，在2017年以品牌名成立賽鴿醫院，但他未申請中央檢驗登記，就使用從中國引進的「白藥粉」、「黃藥粉」，來調配「毛滴、蟲球蟲」等4種偽藥販售，5年來不法獲利超過893萬元。彰化地院審理，依違反動物用藥品管理法製造偽藥罪，判處楊男1年8月徒刑併，科罰金20萬元，並沒收不法所得，得緩刑4年，並向公庫支出150萬元。

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判決書指出，楊男為公司負責人，劉男為副總，張男則擔任賽鴿醫院負責人，2017年起，楊男等3人未向農委會申請檢驗登記核發許可證，就從中國廣州輸入大批白藥粉、黃藥粉，並與張男利用這些藥粉一起研究出「呼吸道複合感染粒」、「毛滴蟲球蟲」、「腸炎下痢粉」等4種配方偽藥，劉男則負責採購葡萄糖、攪拌桶等製藥工具，藉此大量生產印有「耐久能」或「耐久能賽鴿醫院」字樣包裝的偽藥。

有不少鴿友從賽鴿雜誌得知，紛紛打電話求藥問診，劉男再製作偽藥處方箋販售，並由未實際駐診的張男在處方箋上的「職業獸醫師」欄位蓋上張男章戳，該偽藥也透過個體戶等通路販售，直到2022年1月，案經法務部調查局獲報後進而搜查，5年來已不法獲利超過893萬元。

楊男被捕後一度辯稱，這是處方藥，不是偽藥、不知一般動物用藥劑量太高，不能給賽鴿用、這些配方都要問張男等語；劉男則坦承公司大量製造偽藥，有鴿友要買藥，就直接從公司出貨等語；張男坦承，平時不會到賽鴿醫院駐診，只有動防所來稽查時才會去，平時由劉男轉述賽鴿病症，他再開立處方，並由劉男調配，並沒實際從事診療行為。

最後楊男等人依違反製造與販賣動物用偽藥罪遭起訴，對此3人一一認罪，向檢方提出認罪協商，判決近日出爐，楊男處有期徒刑1年8月，併科罰金80萬、得緩刑4年，向公庫支付150萬元；劉男、張男皆處1年2月徒刑，併科罰金10萬，均得緩刑3年，各須向公庫支付50萬、80萬元，耐久能公司另科罰金150萬元。全案可上訴。

賽鴿用白藥粉、黃藥粉產品，在中國為合法可在淘寶網站等公開販售。（翻攝淘寶網站）

賽鴿用黃藥粉、白藥粉在台灣並無合法進口，耐久能台灣代理商涉嫌引進後，在大量製成偽藥販售鴿友。（民眾提供）

台灣等全球各地，經常舉辦賽鴿運動。圖為台南學甲百年傳承鴿笭賽。（資料照）

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