鴿子也有假藥！非法進口中國藥粉製偽藥 開處方箋騙倒一票人
首次上稿 19:04
更新時間 19:49
〔記者陳冠備／彰化報導〕知名賽鴿飼料品牌耐久能在台代理商楊姓負責人，在2017年以品牌名成立賽鴿醫院，但他未申請中央檢驗登記，就使用從中國引進的「白藥粉」、「黃藥粉」，來調配「毛滴、蟲球蟲」等4種偽藥販售，5年來不法獲利超過893萬元。彰化地院審理，依違反動物用藥品管理法製造偽藥罪，判處楊男1年8月徒刑併，科罰金20萬元，並沒收不法所得，得緩刑4年，並向公庫支出150萬元。
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判決書指出，楊男為公司負責人，劉男為副總，張男則擔任賽鴿醫院負責人，2017年起，楊男等3人未向農委會申請檢驗登記核發許可證，就從中國廣州輸入大批白藥粉、黃藥粉，並與張男利用這些藥粉一起研究出「呼吸道複合感染粒」、「毛滴蟲球蟲」、「腸炎下痢粉」等4種配方偽藥，劉男則負責採購葡萄糖、攪拌桶等製藥工具，藉此大量生產印有「耐久能」或「耐久能賽鴿醫院」字樣包裝的偽藥。
有不少鴿友從賽鴿雜誌得知，紛紛打電話求藥問診，劉男再製作偽藥處方箋販售，並由未實際駐診的張男在處方箋上的「職業獸醫師」欄位蓋上張男章戳，該偽藥也透過個體戶等通路販售，直到2022年1月，案經法務部調查局獲報後進而搜查，5年來已不法獲利超過893萬元。
楊男被捕後一度辯稱，這是處方藥，不是偽藥、不知一般動物用藥劑量太高，不能給賽鴿用、這些配方都要問張男等語；劉男則坦承公司大量製造偽藥，有鴿友要買藥，就直接從公司出貨等語；張男坦承，平時不會到賽鴿醫院駐診，只有動防所來稽查時才會去，平時由劉男轉述賽鴿病症，他再開立處方，並由劉男調配，並沒實際從事診療行為。
最後楊男等人依違反製造與販賣動物用偽藥罪遭起訴，對此3人一一認罪，向檢方提出認罪協商，判決近日出爐，楊男處有期徒刑1年8月，併科罰金80萬、得緩刑4年，向公庫支付150萬元；劉男、張男皆處1年2月徒刑，併科罰金10萬，均得緩刑3年，各須向公庫支付50萬、80萬元，耐久能公司另科罰金150萬元。全案可上訴。