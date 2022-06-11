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    賺小虧大！ 動保處：網路販售動物用藥會受重罰

    民眾給寵物購買藥品，應細看內容及用藥指示。（動保處提供）

    民眾給寵物購買藥品，應細看內容及用藥指示。（動保處提供）

    2022/06/11 10:29

    〔記者翁聿煌／新北報導〕疫情期間網路購物逐漸成為主流，但是新北市動物保護防疫處提醒民眾，網路販售動物用藥品會受重罰，動保處自去年疫情開始至今已接獲近50起網路販賣藥品相關陳情案件，例如賣家於「蝦皮購物」販售動物用藥品「內蟲逃」，依違反動物用藥品管理法處以18萬元罰鍰。

    動保處副處長黃嘉文說，現因為疫情期間民眾待在家的時間變多，網路販售管道多元又方便，許多賣家都會利用網路商城、拍賣平台、臉書、LINE及粉絲專頁等管道銷售寵物用品及食品，常見的動物用藥品如寵物驅蟲口服藥或滴劑，或藥用洗劑等，很多民眾都是想圖一時之便，將家中多餘的動物用藥上網轉售，殊不知此行為已經違反動物用藥品管理法規定。

    動保處副處長黃嘉文呼籲飼主及業者，切勿擅自在網路販賣動物用藥品，如「寵愛」、「蚤不到」、「內蟲逃」等市面上常見驅蟲藥，且若無獸醫師等專業人員指導用藥，嚴重可能危害寵物健康。

    動保處日前接獲民眾檢舉，有人於「蝦皮網路」購物平台非法販售動物用驅蟲藥品「內蟲逃」，該商家已於去年2月因未申請動物用藥品販售許可證，私下販售動物用藥品「麻辣洗」而被動保處裁罰9萬元，經動保處再次調查，賣家坦承為方便顧客使用及購買，於裁罰後仍持續私下出貨動物用藥品予熟悉的顧客。

    黃嘉文說，賣家知法犯法2度於網路販售動物用藥品，已違反動物用藥品管理法規定第19條第1項，動保處依同法第40條1項第11款及裁罰基準重罰18萬元。

    動物用藥需諮詢專業獸醫師。（動保處提供）

    動物用藥需諮詢專業獸醫師。（動保處提供）

    網路販售動物用藥品違反動物用藥法令。（動保處提供）

    網路販售動物用藥品違反動物用藥法令。（動保處提供）

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