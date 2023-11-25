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61歲男約炮「不想付錢」慘遭嫩妹弄瞎雙眼

26歲女子卡莉索取錢財不成後，弄瞎61歲男子雙眼。（圖截取自Bexar County Sheriff's Office）

26歲女子卡莉索取錢財不成後，弄瞎61歲男子雙眼。（圖截取自Bexar County Sheriff's Office）

2023/11/25 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一名61歲男子上交友網站想包養年輕嫩妹，並在App上認識26歲女子卡莉（Kaley Renae Medina）並開始約會，不料之後卡莉卻獅子大開口，要求支付2000美金（折合新台幣約6萬元），男子拒絕後慘遭卡莉以清潔劑弄瞎雙眼，房內物品也被砸爛。

《紐約郵報》（New York Post）報導，26歲女子卡莉在聖安東尼奧的家中襲擊61歲男子。事實上，他們是在交友網站上相識，男子表示先前曾和卡莉約會過一次，過程雖然很順利，但他沒有打算再與她見面。沒想到卡莉21日突然出現在該男子家中，雙方喝了一點酒後，卡莉突然向男子索討2000美金（折合新台幣約6萬元）。

男子拒絕後，卡莉異常憤怒，動手將屋內的物品砸爛，更將清潔劑倒在男子頭上，造成男子眼睛化學性灼傷，導致雙眼失明。卡莉逃跑前更將屋內值錢的iPhone、護照、攝影機、吹風機偷走，比爾郡（Bexar County）警長薩拉查（Javier Salazar）表示，該男子受傷後後爬出屋外並大聲呼救，報警後警方很快逮捕卡莉。據了解，卡莉曾犯下多起攻擊罪，包含酒後駕車、酒後攻擊及蓄意攻擊等罪。

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