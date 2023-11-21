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以巴衝突降溫？ 哈瑪斯領導人︰跟以色列達成「停火協議」

哈瑪斯領導人哈尼雅。（資料照，路透）

哈瑪斯領導人哈尼雅。（資料照，路透）

2023/11/21 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）自10月7日起，向以色列發起大規模突襲，雙方交戰近2個月，造成加薩地區嚴重傷亡。稍早，哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）的助手向《路透》發出一份聲明，透露他們已和以色列達成停戰協議。目前雙方並未提供關於協議的更多詳細說明。

綜合《路透》 等外媒報導，根據哈瑪斯領導人哈尼雅助手發出的聲明，內容提及哈瑪斯即將與以色列達成停火協議，「哈馬斯對此已向卡達官員做出回應」，而在以巴之間居中協調的卡達，則尚未透露協議相關細節，報導也未提及這項協議是否包含人質交換或停火等詳細內容。

另據《以色列時報》消息，哈尼雅稍早也在社群平台Telegram公開這份聲明，稱哈瑪斯已向卡達與其他協調方做出回應，但並未提供更多詳細說明。此前，美國總統拜登表示，加薩走廊人質獲釋協議即將達成；白宮發言人柯比（John Kirby）也稱，「我們現在比以往任何時刻都更接近了。」

此外，紅十字國際委員會主席斯波利亞裡茨（Mirjana Spoljaric），在20日與哈尼雅在卡達見面，目標在推進與衝突相關的人道主義問題。同時，她也單獨與卡達當局會面。

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