澤倫斯基撤換指揮官 要求烏軍迅速改變行動

烏克蘭總統澤倫斯基19日要求烏克蘭軍隊迅速改變行動；同時宣布撤換醫療部隊指揮官。（歐新社資料照）

2023/11/20 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）19日要求烏克蘭軍隊迅速改變行動；同時宣布已撤換醫療部隊指揮官。

據《路透》報導，澤倫斯基19日與國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）會面後，宣布了上述消息。俄羅斯入侵烏克蘭戰爭已進入第20個月，人們對烏軍在東部和南部戰線的反攻速度多有質疑。

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澤倫斯基說：「與國防部長烏梅洛夫的會議上，已確認了優先事項。時間已所剩無幾，需要針對即將發生的變化，迅速採取行動。」

澤倫斯基表示，他已撤換了原醫療服務司令部司令官奧斯塔申科（Tetiana Ostashchenko），「任務非常明確，正如輿論所關注的，特別是針對戰地醫務人員，我們需要為我們的士兵提供嶄新水平的醫療支援」。

奧斯塔申科的職務將由基輔軍事臨床中心負責人卡茲米丘克（Anatoliy Kazmirchuk）接替。

澤倫斯基指出，醫療支援包含諸多問題，如更好的止血帶、數位化紀錄與暢通的溝通管道；烏梅洛夫則承認，通訊應用程式Telegram已產生轉變，並將數位化、「戰術醫療」和軍人輪換，列為首要任務。

烏克蘭軍方報告指出，該國在奪回東部和南部被佔領地區上，取得了進展；上週也稱部隊成功控制了赫松州（Kherson）南部第聶伯羅河（Dnipro River）東側地區。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）在本月發表的1篇文章中表示，戰爭正進入新的消耗階段，烏克蘭急需更先進的科技，與俄羅斯軍隊抗衡。

儘管澤倫斯基一再表示，反攻取得進展需要時間，但堅持否認戰爭陷入僵局；並持續呼籲以美國為首的西方夥伴維持軍援力道。

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