日本YTR目擊國有地被非法侵占 中國人竟亮刀恐嚇

近期一名日本Youtuber就揭露，大批中國人長年非法佔據日本國有地來耕作，甚至還有一名中國男子直接持刀恐嚇拍攝犯罪現場的人，目前該名男子已被警方逮捕。（圖擷取自「石川慎之助 （しんのすけ）【自主制作報道チャンネル】」Youtube）

2023/09/18 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕即便中國政府與國民不斷教育反日、宣揚仇日，但仍有不少中國人會舉家搬遷、長期居住日本，但也因2國文化教育不同，導致無數中國人不斷做出令日本人頭痛的犯罪行為。近期一名日本Youtuber就揭露，大批中國人長年非法佔據日本國有地來耕作，甚至還有一名中國男子直接持刀恐嚇拍攝犯罪現場的人，目前該名男子已被警方逮捕。

日本一位名為「石川慎之介」的Youtuber，時常拍攝影片揭露在日中國人，所做出的各種不法犯罪行為。就在本月初，石川慎之介與團隊前往位在岡山市笹瀨川（笹瀬川）、南區古新田的一處河床，因為他們接獲民眾爆料，有大量的中國人長年集體非法佔據大量的日本國有地，並在上面栽種各種農作物，儘管有關單位多次派人警告，但全被這群中國人給無視。

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從石川慎之介一行人拍攝的影片可看到，儘管該處河岸邊有設置日文和檢體中文的「禁制耕作」等公告，但河床上仍有許多人工栽培的農作物、農具，甚至還有違法搭建的農舍，遍布範圍十分廣闊。除此之外，他們還揭露現場到處充滿髒亂、大量的不可燃垃圾，以及味道濃烈的不明堆肥物體，甚至還發現有許多間不同超市的購物籃，被這些非法耕作的中國人偷來當作放置農作物的容器。

此外，影片拍攝當天他們還目擊其中一名非法耕作的中國男子，大剌剌前往自己佔據的農地工作，看到石川慎之介一行人拍攝他時，該名中國男子竟惱羞成怒，直接一邊拿起一把菜刀、一邊大聲放話恐嚇，試圖驅趕他們離開。由於這名中國男子已明顯觸犯日本《銃刀法》（銃砲刀劍類所持等取締法），因此一行人立即報警，而當地警方獲報後，也火速前往現場逮捕這名中國男子。

事後石川慎之介發文指出，這名中國男子平時住在河岸附近的一個住宅區，且他的鄰居們也透露，該名中國男子與他的家人時常給左鄰右舍帶來麻煩，是當地知名的問題人物。此外，石川慎之介也提到，雖然日本國土交通省不斷要求這些中國人從國有地離開，但並未對這些中國人採取強硬的驅趕手段，因此讓這些中國人有恃無恐，屢次無視日本政府的警告，繼續囂張非法耕作。

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