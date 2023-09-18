日本YTR目擊國有地被非法侵占 中國人竟亮刀恐嚇
近期一名日本Youtuber就揭露，大批中國人長年非法佔據日本國有地來耕作，甚至還有一名中國男子直接持刀恐嚇拍攝犯罪現場的人，目前該名男子已被警方逮捕。（圖擷取自「石川慎之助 （しんのすけ）【自主制作報道チャンネル】」Youtube）
〔即時新聞／綜合報導〕即便中國政府與國民不斷教育反日、宣揚仇日，但仍有不少中國人會舉家搬遷、長期居住日本，但也因2國文化教育不同，導致無數中國人不斷做出令日本人頭痛的犯罪行為。近期一名日本Youtuber就揭露，大批中國人長年非法佔據日本國有地來耕作，甚至還有一名中國男子直接持刀恐嚇拍攝犯罪現場的人，目前該名男子已被警方逮捕。
日本一位名為「石川慎之介」的Youtuber，時常拍攝影片揭露在日中國人，所做出的各種不法犯罪行為。就在本月初，石川慎之介與團隊前往位在岡山市笹瀨川（笹瀬川）、南區古新田的一處河床，因為他們接獲民眾爆料，有大量的中國人長年集體非法佔據大量的日本國有地，並在上面栽種各種農作物，儘管有關單位多次派人警告，但全被這群中國人給無視。
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從石川慎之介一行人拍攝的影片可看到，儘管該處河岸邊有設置日文和檢體中文的「禁制耕作」等公告，但河床上仍有許多人工栽培的農作物、農具，甚至還有違法搭建的農舍，遍布範圍十分廣闊。除此之外，他們還揭露現場到處充滿髒亂、大量的不可燃垃圾，以及味道濃烈的不明堆肥物體，甚至還發現有許多間不同超市的購物籃，被這些非法耕作的中國人偷來當作放置農作物的容器。
此外，影片拍攝當天他們還目擊其中一名非法耕作的中國男子，大剌剌前往自己佔據的農地工作，看到石川慎之介一行人拍攝他時，該名中國男子竟惱羞成怒，直接一邊拿起一把菜刀、一邊大聲放話恐嚇，試圖驅趕他們離開。由於這名中國男子已明顯觸犯日本《銃刀法》（銃砲刀劍類所持等取締法），因此一行人立即報警，而當地警方獲報後，也火速前往現場逮捕這名中國男子。
事後石川慎之介發文指出，這名中國男子平時住在河岸附近的一個住宅區，且他的鄰居們也透露，該名中國男子與他的家人時常給左鄰右舍帶來麻煩，是當地知名的問題人物。此外，石川慎之介也提到，雖然日本國土交通省不斷要求這些中國人從國有地離開，但並未對這些中國人採取強硬的驅趕手段，因此讓這些中國人有恃無恐，屢次無視日本政府的警告，繼續囂張非法耕作。
「信不信我扎死你！」— 纵横日本 （@zonghengjp） September 17, 2023
非法占据了日本国有土地后，中国人种上了菜，偷来了超市购物筐，将政府警告当空气。而当日本Youtuber前去拍摄劝阻时，中国人当场掏出了菜刀—— pic.twitter.com/LDXAvqqDMZ
日本岡山縣有個中國人非法侵佔河邊公有土地並且開始耕作 （先不說中國人的惡習/陋習就是到全世界每個地方看到有土地不種點東西就全身不對勁這使）— 找尋歷史腳步-柏 （@RekishitoSeiji） September 10, 2023
今天還揮刀想趕走前來驅趕非法侵佔害蟲的人，所以被警察逮捕了。
像這種我希望能直接遣返中國終身不得出國 https://t.co/TjnHmQOLpI
日本の国有地・河川敷を不法占拠している外国人が現行犯逮捕されていた話題を本日はお話しします— ニュージー男子 （@NewZeaDanshi） September 15, 2023
行政は不法占拠・違法耕作の問題を完全に無視しており違法耕作を繰り返し行い収穫作業を放置しているのです
外国人犯罪者は優遇され市や行政は見て見ぬふりをしています????https://t.co/vcxNFMO9FB pic.twitter.com/3PfpPzXep5