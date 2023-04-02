又傳無恥中國大媽大鬧日本！ 惡意挑釁警察、還大吼「要人權」

一名中國大媽到日本觀光，竟在當地惡意挑釁日本警察，不時朝警察尖聲高喊「抗議」、「要人權」等詞句。（圖擷取自@kisyo_story推特）

2023/04/02 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕隨著各國疫情逐漸趨緩，日本也重啟國門，迎接各國遊客來訪，不過並非每個國家到訪的外國遊客，都具有現代文明的基本禮貌。近期有一段中國大媽惡意挑釁日本警察的影片，在Twitter上吸引高達數百萬人觀看，影片甚至還被瘋狂轉載至各大社群平台上，並引起各國網友熱議。

專門分享日本各種時事趣聞的Twitter帳號「大学生のきしょいストーリー」，在上個月29日分享一段影片，為一名身傳粉色T恤的中國大媽，一手握著赤紅色陽傘、一手拿喇叭擴音器，不斷故意對眼前的2名日本警察，尖聲高喊「抗議」、「要人權」等詞句，甚至還試圖伸手攻擊警察的臉，而警察則是一臉無奈地看著這名不斷撒潑的中國大媽。

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影片曝光後，立即引起不少日本網友關注，並紛紛留言表達對這名中國大媽的嫌惡，「中國人真的好討人厭」、「支那人能不能再冷靜一些？」、「她長像好像一隻來勢洶洶的老母雞」、「如果我閉上眼睛，我只能聽到猴子的叫聲」、「最近日本有很多長得很像人類的外國野生動物出沒呢」、「不能直接逮捕這嘴巴很臭的死老太婆，警察真是辛苦了」。

影片事後也被轉載到臉書、YouTube等社群平台，各國網友對此紛紛嘲諷，「這大媽做了不敢在中國做的這件事」、「為什麼有種在看動物星球頻道的感覺」、「自備大聲公真的很低能，好像大聲就贏了一樣」、「在中國的膝蓋動不動就下跪，在國外嗓門倒是挺大的」、「他們一直覺得言論自由包涵可以罵別人跟侵犯別人。（例如撕人家的標語跟揍人）」。

另有少數看不下去的中國網友，痛批中國大媽丟臉丟到國外，「取消簽證，遣送回國」、「換上中國公安、城管的制服，大媽立刻就乖了」、「欺軟怕硬，敢在中國警察面前吼嗎？馬上15天！」、「這TM哪天日本排華，作為華人，我只會感到遺憾，一點兒不冤」、「這群雜種就是因為牠們，我們出國一到國外，人家都以為我們也跟這老雜種一樣」。

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