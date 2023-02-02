沒信用到連黑道也嫌！ 成員曝︰中國人在日犯罪跟日本人無關

近期有匿名的老黑道成員受訪透露，現今在日本進行犯罪的中國人及背後組織，早已與日本本土黑道完全無關。示意圖。（路透、法新社資料照，本報合成）

2023/02/02 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕世界各國對中國人的「戰狼」形象評價褒貶不一，不過現在傳出中國人「沒信用」的程度，竟連日本黑道都嗤之以鼻。近期有匿名的老黑道成員受訪透露，現今在日本進行犯罪的中國人及背後組織，早已與日本本土黑道完全無關，因為中國人毫無誠信、時常搞背叛的事蹟，令他們對中國人十分嫌棄。

綜合日媒報導，近期在日本關東地區和西部各地，發生數起十分類似的搶劫和盜竊案件，目前已有8個縣市，成功逮捕14起犯案件中的犯罪嫌疑人，而遭到逮捕的30多名十幾歲至三十多歲的嫌犯中，有不少嫌犯為中國人，且他們大是透過社群平台申請「黑暗兼職」，進而成為非法的犯罪打手。

請繼續往下閱讀...

對此，有匿名的老黑道成員接受媒體採訪，並透露其實早在幾十年以前，因為在日本的中國人數量眾多，且很好安排他們跑路出國，因此一度成為深受日本黑道和暴力集團歡迎的犯罪打手，並時常雇用這些中國人去進行各種犯罪、詐騙，或者安排去暗殺敵對組織的重要幹部及首領。

接著老黑道成員指出，後來有越來越多日本黑道和暴力集團發現，他們雇用的中國人竟都拿錢不辦事，還會私自吞掉一部分竊盜來的贓物，並在事後死不承認，甚至在辦完事也不願意馬上跑路回國或出國，反而是繼續非法滯留在日本生活。

不僅如此，老黑道成員還提到，這些中國人若是遭到日本警方逮捕，他們還會毫無「仁義」的把所有犯罪過程、組織人名全都抖出來，令不少黑道感到非常困擾，因此逐漸不再雇用這些不可信任的中國人。目前日本稍有名氣的黑道組織，內部幾乎已重新改回用日本人，因此現今在日本進行犯罪的中國人及背後組織，已與日本人毫無關係。

此外，報導還指出日本各地方政府於2011年通過《暴力團排除條例》進行大力掃黑後，大大減少日本年輕人成為黑社會的一員，因此現今還有在活動的日本黑道組織，都會進行各種相關的管理措施，避免遭到外國犯罪組織栽贓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法