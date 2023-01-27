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    34次警告！ 中國婦女非法走私雞肉香腸 遭日警逮捕

    日本警方近期逮捕1名中國婦女，並指出其多次從中國走私日本禁止輸入的食品，已違反日本最新「家畜傳染病預防法」。示意圖。（法新社、美聯社，本報合成）

    日本警方近期逮捕1名中國婦女，並指出其多次從中國走私日本禁止輸入的食品，已違反日本最新「家畜傳染病預防法」。示意圖。（法新社、美聯社，本報合成）

    2023/01/27 13:17

    〔即時新聞／綜合報導〕日本再傳中國人非法走私肉製品遭捕事件，1名住在大阪的中國婦女私下從中國非法走私雞肉香腸，並在日本進行販售，而在25日遭日本警方以違反《家畜傳染病預防法》拘捕。據警方指出，該嫌犯自2018年起就已因多次走私，累計34次警告，卻仍屢勸不聽，因此判定為高度惡意行為。

    綜合日媒報導，遭逮捕的中國婦女為現年50歲的郭艶紅，居住在大阪市中央區，並開設一間專門銷售中國食品的「鑫盛源商貿株式會社」。而據日本警方表示，郭姓嫌犯在去年10初月至11月下旬，先後3次於1個月內透過國際郵寄的方式，私下從中國進口日本禁止輸入的雞肉香腸和雞腳等肉製食品，共重約11.5公斤。

    經調查後發現，郭姓嫌犯把這些走私食品混在合法進口的零食內，試圖逃避檢疫，並打算以每根150日圓（約新台幣33元）的價格從中國購買雞肉香腸，再以300日圓（約新台幣67元）的價格販售給旅居日本的中國人，明顯違反日本最新「家畜傳染病預防法」，而將其逮捕。此外，警方還懷疑她在中國有共犯，目前正在繼續調查這起事件背後的詳細情況。

    郭姓嫌犯被遭捕時，矢口否認指自己犯下的罪刑，並聲稱，「這些物品是當我訂購其他物品時，對方作為禮物送我的」。然而郭姓嫌犯自2018年起，就有多次私下走私的前科紀錄，並被關西機場動物檢疫所警告至少34次，更讓檢疫所在檢查其郵件時格外慎重與仔細，這次發現其郵件裡裝有大量肉製食品後，便立即通報警方展開調查。

    報導指出，日本為保護國內畜牧業，避免防止高致病性禽流感、非洲豬瘟（ASF）等傳染病在日本蔓延，於2020年修訂「家畜傳染病預防法」，除部分國家外，包含雞、牛、豬、雞蛋等海外食品，一律禁止攜帶入境，違者可處3年以下有期徒刑，並依法開罰個人300萬日圓（約新台幣67.2萬）、企業5000萬（約新台幣1121.5萬）的罰款。

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