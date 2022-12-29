中國大媽攜2公斤肉乾入境日本被阻 大鬧機場怒吼：強盜！

日前日本東京成田機場有名來自中國上海的大媽，因拒絕工作人員檢查藏有違禁品的行李，而在機場內大吼大叫，甚至出手攻擊工作人員。示意圖。（法新社、資料照；本報合成）

2022/12/29 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本近期傳出有名來自中國上海大媽，不滿機場工作人員檢查行李，而當場大吼大叫的事件。該名中國旅客因入境時，被工作人員發現其行李內有攜帶不可入境的違禁品，然而對方不但出手推開對方，甚至還不斷大聲尖叫怒吼，場面十分失控。

日本自今年10月重新開啟國門後，各國旅客入境人數逐續上升，而日本媒體《ANN》也在本月25日前往東京成田機場，拍攝國外旅客入境日本的畫面，不料就在拍攝期間，攝影師意外捕捉到現場有1名來自中國上海的大媽，正在和機場人員發生嚴重爭執，甚至出現肢體衝突的畫面。

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從《ANN》拍攝的影片可看到，該名中國大媽因攜帶多件大型行李，而被特別安排到檢疫管制站進行檢查，正當工作人員走近、並伸手要拿起其中1個行李檢查時，突然遭到中國大媽出手推開，該舉引起工作人員警惕，工作人員接著將行李放到檢查檯上，並打開來依照程序進行查驗的動作，結果翻到一半，中國大媽又再次激烈阻攔。

這名中國大媽的反應非常大，不但連續伸手拉住工作人員的手，還不斷朝對方大叫，「不要再翻了！」，然而即便中國大媽多次試圖阻擋，工作人員仍成功在行李內翻出禁止入境的違禁品，為2.6公斤重的多袋肉乾。工作人員向她明確表達，豬肉類加工食品等相關物品不能入境日本，然而中國大媽仍堅持將肉乾搶回，甚至還把肉乾塞回行李內。

即便工作人員再三好言相勸，惱羞成怒的中國大媽仍是不斷朝工作人員尖叫怒吼，更大聲指責他們全部是「強盜！」，直到後來有翻譯人員上前詢問，才得知這些肉乾是中國大媽要帶給住在日本的小孩，「我要給孩子的！我好久不見他了！」。不過經過一輪角力後，中國大媽攜帶的2.6公斤肉乾，最後仍被海關全數沒收廢棄。

報導指出，根據日本「家畜傳染病預防法」有規定，包含牛、豬、雞、鴨在內等肉製品，一律禁止攜帶入境，違者可處3年以下有期徒刑，以及面臨300萬日圓（約新台幣66.2萬）以下的罰款。此外，根據日本入境政策，麻醉品、精神藥物、大麻、鴉片、興奮劑、手槍、仿冒品等物品，也全部都不可入境。

而該支影片下方，除了有不少日本和外國網友紛紛留言，表達對這名中國大媽的瘋狂行為感到不齒，也有不少同為中國人的網友直呼超丟臉，更擔心會因此導致日本針對中國旅客入境的相關防疫規定，變得比先前公布的還更加嚴格。

日前日本東京成田機場有名來自中國上海的大媽，因拒絕工作人員檢查藏有違禁品的行李，而在機場內大吼大叫，甚至出手攻擊工作人員。示意圖。（法新社）

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