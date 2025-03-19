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    母女逛「誠品480」誤被當賊遭5警包圍 中市警局今公布懲處結果

    台中市警察局長李文章公布竊盜烏龍案員警懲處情形。（記者蘇金鳳攝）

    台中市警察局長李文章公布竊盜烏龍案員警懲處情形。（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/19 11:16

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市15日發生一名魏姓媽媽帶著2名女兒到誠品480逛街遭誤認為竊賊事件，遭六分局市政派出所派出3名員警及2名見習生帶回派出所，警察局長李文章今天說明員警懲處結果，3位員警中帶班員警申誡2次，2名協勤員警各申誡一次，兩位實習生是見習生不會懲處，另外在受理案件未開立報案三聯案的員警則申誡2次處份。

    台中市15日發生一名魏姓媽媽帶著就讀小六及小四2名女兒到誠品480逛書局遭誤認竊盜，因保全未釐清事情真相，就直接報警，六分局市政派出所派出3名員警及2名見習生前往，直接把3人帶回派出所，女童們嚇到嚎啕大哭，結果竟是烏龍一場，引發爭議。

    警察局長李文章今天公布懲處結果，表示經調查，員警在處理竊盜案，未經查明事實把魏姓女子跟2名女兒帶回派出所，違反刑案處理相關規定，所以帶班員警申誡2次，2名協勤員警各申誡一次，兩位實習生是見習生，不會懲處，另外在受理案件未開立報案三聯案，處理的員警申誡2次處分；至於所長及副所長的責任，要進一步調查跟釐清。

    如何再預防事件重新發生，李文章表示，任何台中市發生這樣的案件，警察局會做成案例要求各分局提出檢討，希望員警透過此案例注意處理事項。

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