「周瑜」行竊被逮…中國大媽專偷日本澡堂顧客 盜刷2千萬

昨（12）日有名和三國名將「周瑜」同名的47歲中國女子，因涉嫌在澡堂內偷竊而遭日本警方逮捕。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

2022/10/13 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本警方昨（12）日逮捕了1名47歲、和三國名將同名的中國籍女子「周瑜」，她與同夥涉嫌在東京多家公共澡堂裡，竊取顧客放在寄物櫃內的信用卡，另據日本警方表示，這名中國女子前科累累，涉嫌參與1300多起的竊盜事件，還盜刷了超過1億日圓（約新台幣2079萬元）以上。

綜合日媒報導，在今年8月20日晚上，47歲的中國女子周瑜和另外2名同夥，涉嫌在東京某間公共澡堂的女性更衣室裡，利用自製的鑰匙打開裡面的寄物櫃，並偷走了5張信用卡。當時周瑜負責潛入偷竊，而同夥的2名日本人男子則負責接送。

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她們3人在得手後，使用這些卡購買約1萬8000日圓（約新台幣3744元）的保健品和其他物品，而引起警方的注意，並因此遭到逮捕。據日本國際犯罪對策課表示，警方除了逮捕這3人外，還逮捕了她們另外2名同夥，並查獲到13張她們從其他地方竊取的信用卡。

另外據報導指出，該集團分成偷竊和詐騙2組，並在2年裡於日本各地進行了將近1300多起的竊盜事件，更非法盜刷了超過1億日圓以上的信用卡，目前日本警方還在著手調查更多有關該集團過往詳細的犯罪記錄。

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