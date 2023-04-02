超白目噁男！ 中國留學生追求穆斯林女子被拒 竟「送豬肉」上門羞辱

21歲的中國男子馬開成到英國留學期間，用各種恐怖的追求方式去騷擾一名穆斯林女子，遭警方逮捕後被判處28個月刑期，期滿後還將立即驅逐出境。（圖擷取自推特、法新社，本報合成）

2023/04/02 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕時常傳出有人用自以為是的「恐怖追求」，造成他人困擾甚至因此身心受創。近期英國就傳出一名中國留學生，對一名穆斯林女學生一見鍾情後，不斷向對方施出各種搭訕、跟蹤騷擾，在被女方拒絕後竟還惱羞成怒，送大量豬肉到女方家中。最後這名失控的中國留學生遭警方逮捕，並被判處28個月刑期，出獄後便將立刻驅逐出境。

綜合英媒報導，家境富裕的21歲中國男子馬開成（Kaichen Ma，音譯），到英國杜倫大學（Durham University）留學期間，在夜店認識了一名穆斯林女學生，當時2人交換了聯繫方式，並在幾天後嘗試第一次約會，然而馬男卻在送女子回家途中，竟試圖親吻女子與撫摸她的手臂，當場遭到女子明確拒絕，卻也讓這名女子的惡夢就此開始。

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報導提到，據負責此案的檢察官比恩（Matthew Bean）表示，自從女子拒絕馬男企圖吃豆腐的噁心的行徑後，馬男竟對女子展開了恐怖騷擾者模式，用各種瘋狂的方式來「追求」女子，像是前後使用多達44支不同的電話號碼傳訊息騷擾女子、每天四處跟蹤女子的行蹤、甚至還買了機票送給女子，並要求女子嫁給他，並跟他一起回中國生活。

不堪其擾的女子在去年向警方報案，而馬男也在去年12月1日首次被捕，不過很快就被家人出錢交保獲釋。馬男在保釋後竟因此認為家裡有錢就可以為所欲為，事後不但違反保釋規定中「不可接觸受害者」的法令，再度跑去騷擾女子，甚至還要求對方不要通報並撤回告訴。

接著馬男還變本加厲，在明知女子是土耳其裔穆斯林的情況下，還在女子面前高聲談論關於自己對穆斯林、伊斯蘭教的種種極端偏見言論，甚至還提及「亞美尼亞種大屠殺事件」，更做出極度侮辱穆斯林族群的過分行為，送了整整一公斤的生豬肉到女子家中。女子被種種噁心行徑嚇得不輕，甚至因此精神崩潰，也讓女子家人氣得出面報警。

英國警方也在今年1月30日，逮捕在路邊嘗試接近女子的馬男，經過法院審理後，馬男被法院判處28個月刑期且即刻入獄，期滿後還將立即驅逐出境，15年內都不得再接近這名女子。另據報導指出，馬男在拘留期間一直試圖聯繫家人，希望家人能用家裡關係讓自己離開，還在法庭上表現相當「懊悔」的模樣，企圖能被法官獲判緩刑。

???? A student who became obsessed with a Muslim woman after a first date harassed her on 44 different phone numbers and sent a kilo of pork to her house https://t.co/FEHF49h98V — The Telegraph （@Telegraph） March 27, 2023

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