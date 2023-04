超白目噁男！ 中國留學生追求穆斯林女子被拒 竟「送豬肉」上門羞辱

2023/04/02 13:50

〔即時新聞/綜合報導〕時常傳出有人用自以為是的「恐怖追求」,造成他人困擾甚至因此身心受創。近期英國就傳出一名中國留學生,對一名穆斯林女學生一見鍾情後,不斷向對方施出各種搭訕、跟蹤騷擾,在被女方拒絕後竟還惱羞成怒,送大量豬肉到女方家中。最後這名失控的中國留學生遭警方逮捕,並被判處28個月刑期,出獄後便將立刻驅逐出境。

綜合英媒報導,家境富裕的21歲中國男子馬開成(Kaichen Ma,音譯),到英國杜倫大學(Durham University)留學期間,在夜店認識了一名穆斯林女學生,當時2人交換了聯繫方式,並在幾天後嘗試第一次約會,然而馬男卻在送女子回家途中,竟試圖親吻女子與撫摸她的手臂,當場遭到女子明確拒絕,卻也讓這名女子的惡夢就此開始。

報導提到,據負責此案的檢察官比恩(Matthew Bean)表示,自從女子拒絕馬男企圖吃豆腐的噁心的行徑後,馬男竟對女子展開了恐怖騷擾者模式,用各種瘋狂的方式來「追求」女子,像是前後使用多達44支不同的電話號碼傳訊息騷擾女子、每天四處跟蹤女子的行蹤、甚至還買了機票送給女子,並要求女子嫁給他,並跟他一起回中國生活。

不堪其擾的女子在去年向警方報案,而馬男也在去年12月1日首次被捕,不過很快就被家人出錢交保獲釋。馬男在保釋後竟因此認為家裡有錢就可以為所欲為,事後不但違反保釋規定中「不可接觸受害者」的法令,再度跑去騷擾女子,甚至還要求對方不要通報並撤回告訴。

接著馬男還變本加厲,在明知女子是土耳其裔穆斯林的情況下,還在女子面前高聲談論關於自己對穆斯林、伊斯蘭教的種種極端偏見言論,甚至還提及「亞美尼亞種大屠殺事件」,更做出極度侮辱穆斯林族群的過分行為,送了整整一公斤的生豬肉到女子家中。女子被種種噁心行徑嚇得不輕,甚至因此精神崩潰,也讓女子家人氣得出面報警。

英國警方也在今年1月30日,逮捕在路邊嘗試接近女子的馬男,經過法院審理後,馬男被法院判處28個月刑期且即刻入獄,期滿後還將立即驅逐出境,15年內都不得再接近這名女子。另據報導指出,馬男在拘留期間一直試圖聯繫家人,希望家人能用家裡關係讓自己離開,還在法庭上表現相當「懊悔」的模樣,企圖能被法官獲判緩刑。

