恐攻目標轉向中國？ 伊斯蘭國︰解放維吾爾族人是最偉大的目標之一

阿富汗知名激進組織伊斯蘭國呼羅珊省的分支（ISIS-K），在近期公布的一段影片中聲稱，解放中國的維吾爾族人是他們「最偉大的目標之一」。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2023/03/10 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗知名激進組織伊斯蘭國，其在呼羅珊省的分支（ISIS-K）近期公布一段長達48分鐘的影片，並在裡面聲稱解放中國的維吾爾族人，是他們「最偉大的目標之一」。影片曝光前一天，該組織還發行了一份長達117頁的宣傳小冊子，內容針對中國、中國與塔利班的關系以及中國對維吾爾穆斯林的人權侵犯進行了攻擊。

據《美國之音》報導，在伊斯蘭國呼羅珊省展示的影片中，出現該組織2名成員為2022年12月12日在阿富汗首都喀布爾，針對由中國人經營的「喀布爾桂園酒店」發動恐怖襲擊做準備的畫面，且他們還在影片中提到，「我們不僅要起來殺害中國異教徒，還要確保東突厥斯坦的所有穆斯林獲得幸福和自由，這是我們最偉大的目標之一」。

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美國喬治華盛頓大學極端主義項目研究員邁恩斯（Andrew Mines）指出，該組織針對中國的恐怖活動，在其成立多年來仍然是一個相對較新的發展，「這些活動確實是在2021年末才開始，當時伊斯蘭國呼羅珊省的一名維吾爾成員，在昆都士發動了2021年10月針對什葉派清真寺的爆炸襲擊」，並提到之後該組織使用了包含英文在內的眾多語言，發布一系列反對中國的宣傳品，「特別是關於中國對維吾爾穆斯林的待遇和塔利班對北京的從屬」。

接著邁恩斯還透露，伊斯蘭國呼羅珊省最近針對中國所展開的活動，只是該組織目前為使塔利班對中關係緊張，並在阿富汗及其他地區的維吾爾人中爭奪影響力，而展開的眾多活動之一，「他們試圖把自己打扮成一個能夠領導亞洲和全球伊斯蘭國運動的強大武裝組織，但是與中國競爭控制邊境領土的威脅，現在似乎還是一個遙遠的前景」。

另據聯合國上個月發布的一份報告中指出，該組織已經把自己定位為塔利班的主要競爭對手，「伊斯蘭國呼羅珊省的活動，仍然是中亞和南亞地區的重大恐怖主義威脅」，並表示該組織已經針對外交機構進行了多起恐怖攻擊，包括中國、印度、伊朗、巴基斯坦和俄羅斯等國家的駐外機構，目的是破壞塔利班和這些國家之間的關係。

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