沒人要去中國 美國留學生人數降至20多年最低

留學中國的美國大學生已降至20多年來的最低點：在2020-21學年度，僅剩382人，相較於2018-19學年約1萬2000人暴跌97％，更遠低於10年前高峰時期的近1.5萬人。圖為中國傳媒大學。（美聯社檔案照）

2023/03/20 05:45

〔國際新聞中心／綜合報導〕由於中國過去幾年針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情實施嚴格的「清零」封控政策，最新統計資料顯示，留學中國的美國大學生已降至20多年來的最低點：在2020-21學年度，僅剩382人，相較於2018-19學年約1萬2000人暴跌97％，更遠低於10年前高峰時期的近1.5萬人。

華爾街日報18日報導，儘管中國今年1月已重新開放國門，但專家認為，隨著地緣政治緊張情勢加劇和美中關係急遽惡化，至少需要好幾年才可能看到美國赴中留學人數回升到疫情前的水準，而且也不確定是否能夠恢復到以往的水準。

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據報導，從2010年代初期開始，在中國的美國留學生便開始減少。部分學者將此歸咎於中國經濟成長開始減緩，以及北京當局限縮對外交流。而在武肺疫情席捲全球後，數十萬美國學生停止前往海外留學，不僅針對中國，也包括其他國家。

美國國務院和「國際教育協會」（IIE）的資料顯示，2020-21學年美國學生在海外留學的人數大減96％。在日本，2020-21學年的美國留學生從2年前的近9000人暴跌至不到130人。

在此同時，在疫情期間，2020-21學年的中國在美國留學生的人數近31.8萬人，也比2年前減少14％。

紐約大學上海國際校區的管理學教授詹森（Cameron Johnson）表示，目前還看不到美國學生未來重返中國的人數會顯著增加的可能性。1999年起便在中國工作的詹森指出，除了擔心中國可能再次實施邊境管制，美國愈來愈不信任中國，也是讓美國學生不願意來中國留學的原因之一。

北京首都師範大學語言學教授莫大偉（David Moser）表示，隨著美國民眾對中國的觀感惡化，更多美國大學可能難以繼續執行短期留學專案，「許多美國學生只是基於好奇才來中國的黃金時代已經一去不復返了」。

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