史上最高！美國防部列25.6兆國防預算 特別點名中國威脅

美國國防部於當地時間週一公布2024財政年度國防預算，總額高達8420億美元（約新台幣25.64兆元）為史上最高。（路透）

2023/03/14 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部於當地時間週一公布2024財政年度國防預算，總額高達8420億美元（約新台幣25.64兆元）為史上最高，比去年增加3.2%，比起2022年年度更增加13.4%。國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）指出，預算提高是因應俄羅斯及中國構成的威脅。

美國五角大廈13日公布2024財政年度國防預算細節，8420億美元（約新台幣25.64兆元）創歷史新高，其中有3150億美元（約新台幣9.6兆元）將用於新武器採購。同時也為核武器現代化編列377億美元（約新台幣1.14兆元），為飛彈防禦能力現代化編列了298億美元（約新台幣9074億元）。另外有333億美元（約新台幣1.01兆元）將用於太空部隊，135億美元（約新台幣4110億元）用於建立網路特別工作組及保護數據網路的網路活動上。

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希克斯與美國參謀首長聯席會議副主席葛瑞第（Chris Grady）在五角大廈召開聯合記者會，會中她列出中國、俄羅斯、北韓、伊朗、全球性恐怖組織等多項挑戰，表示這是史上最符合戰略的預算，並特別點名中國，表示希望這次的國防預算能打造出世界上最致命、最具韌性，最敏捷及最能積極回應的聯合作戰部隊，讓中國考慮進行侵略的風險時，希望從今天到2049年，甚至之後的每一天，都會持續得出「今日不適合」的結論。

希克斯也提到，部分預算將致力於改進和生產高超音速飛彈，並敦促國會盡速批准預算。她表示在面對像中國這樣的競爭對手時，延誤會構成嚴重威脅。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也在新聞稿中指出，新預算將進行多方面關鍵投資，以維持美國對中國的軍事優勢。其中包含綜合防空和飛彈防禦，以及作戰能源效率，還有制空權、海上優勢以及包括高超音速在內的彈藥。

同時為在印太更有效嚇阻，維持區域自由開放，為「太平洋嚇阻倡議」編列91億美元（約新台幣2771億元）也是史上最高。至於在歐洲針對俄羅斯的威懾倡議上，也編列了約50億美元（約新台幣1522億元）。

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