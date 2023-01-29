「清零」3年留下陰影！中國留學生：畢業後不想回國了

中國過去3年嚴厲的防疫政策，加上國內就業前景不明，讓許多留學生不願返國。圖為去年在中國各地爆發的反清零「白紙運動」。（歐新社檔案照）

2023/01/29 15:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國嚴格執行防疫「清零」措施3年，雖去年底以來逐步解封，但對中國社會留下的陰影難以消弭。香港《南華早報》29日報導，許多中國留學生在目睹中國因防疫「與世隔絕」3年，加上對中國未來就業前景悲觀看待的情況下，紛紛表示要再三思考畢業後返國與否的問題。

據報導，中國約有100多萬名留學生，大多分布在美、英、澳等國，其中許多人向《南早》表示，對北京當局過去3年過於嚴苛的防疫控制，以及中國國內稱不上光明的就業前景感到沮喪。

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南加州大學的中國留學生邱朱衣（Zoe Chiu，譯音）表示，在看到上海去年長達幾個月的封城、連生活基本權利都受到威脅的情況後，她對畢業後返國感到「害怕」，「我在國外生活的動機，已從嚮往西方文化，轉變成害怕住在中國。」

最近剛從墨爾本大學畢業的李‧史蒂芬妮（Stephanie Li，譯音）表示，中國很多地方政府「用盡封城等各種手段，是為了達到政治目的」，因此她現在希望能留在政治主義較不濃厚的澳洲。

由於中國留學生在大部分國家畢業後，可尋求在當地短暫就業，出國留學一直都是中國公民移民的墊腳石，而疫情更助長這個趨勢。

德國馬克斯普朗克社會人類學研究所所長項飆表示，在上海封城期間，人們意識到這已不是防疫政策，而是政治決策，人們的聲音和疑慮都不被重視。亞、歐和北美洲的中國留學生在先前「清零」期間，都在校園裡或中國大使館外集結，聲援家鄉的親友。

針對中國移民潮，項飆則認為，由於中國國內的限制及各國的移民政策，中國移民仍會是少數族群。不過，中國政府和人民的關係確實已發生不可逆轉的改變。

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