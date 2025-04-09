罷免洪孟楷2階連署突破3萬份！民團將擴大行動最後衝刺

連假衝刺見效，公民團體「罷洪刻不容楷」宣布，第二階段罷免連署書已正式突破3萬份。示意圖。（記者羅國嘉攝）

2025/04/09 13:24

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免潮席捲全台，全台多位國民黨立委目前已進入二階連署，公民團體「罷洪刻不容楷」動罷免國民黨新北市第一選區立委洪孟楷，今天（9日）宣布，第二階段罷免連署書已正式突破3萬份，距離法定門檻3萬8764份、安全目標5萬份邁出關鍵一步，民意壓力持續升溫。

「罷洪刻不容楷」表示，洪孟楷長期漠視選區民意，近期配合國會內藍白陣營強行擴權、刪減民生與國安預算，已引發基層民眾強烈不滿，許多民眾主動尋找連署站、甚至打電話邀請志工到家中收件。

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罷團指出，自3月14日啟動第二階段連署以來，僅不到一個月，團隊已達成突破3萬份的重要里程碑，距離5萬份安全目標邁出關鍵的一步。

為突破宣傳封鎖與資源不足限制，罷團說明，將結合固定連署站、小蜜蜂街頭快閃、友善店家設點，連署車巡迴社區等多元手段推動連署。許多志工每日奔波街頭巷尾，不畏風吹日曬，甚至遭遇阻撓與言語攻擊仍堅守崗位，只為讓更多人有機會行使憲法賦予的罷免權。

罷團呼籲，未來仍有近2萬份差距需要達成，並需預留時間進行造冊與資料審核作業，為確保送件順利，將擴大行動規模，加強社區宣講與民眾教育，並號召更多人加入志工，完成這場民意的反撲。

公民團體「罷洪刻不容楷」宣布，第二階段罷免連署書已正式突破3萬份，距離安全目標5萬份邁出關鍵一步，民意壓力持續升溫。（公民團體「罷洪刻不容楷」提供）

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