留美恐嚇同胞 中生恐入獄10年

去年11月，美國加州大學爾灣分校學生在校園內集會，聲援中國境內反對武漢肺炎防疫封控的「白紙運動」。（法新社檔案照）

2023/01/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國司法部指出，中國留學生吳曉磊（Xiaolei Wu，譯音）去年底在網路上糾纏騷擾一名支持中國民主人士，十日被波士頓的一個聯邦大陪審團以網路跟蹤騷擾與跨州傳輸威脅通訊的罪名起訴，最重恐入獄十年。

不滿對方反中國清零

廿五歲、就讀波士頓柏克萊音樂學院的吳曉磊，去年十月因不滿同樣來自中國、但有美國合法永久居留權的社運人士在Instagram上貼出支持中國民主的照片，而網路騷擾此人。被害者社群媒體照片顯示，他在柏克萊校園或附近張貼支持當時中國民眾反對嚴格的武肺清零封控政策海報，海報上寫有「我們要自由」及「我們要民主」等字。

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越洋向中國公安舉報

吳曉磊在一個以柏克萊音樂學院為主、成員包括被害人在內的三百多人的微信群組中，要求被害人撕掉所有傳單、揚言「你再貼我就剁了你這雜種的手」，也警告被害人，他已向中國公安舉報…「公安機關會去問候你家人」。據稱吳曉磊還企圖鎖定被害人的所在位置，明知違法還要求柏克萊的資訊科技部門協助提供被害人資訊，在網路上公開被害人電郵與鼓勵其他人發信騷擾。

此外，吳曉磊還透過電郵恐嚇被害人一回中國就會被捕，家人會遭中國政府政治審查。根據訴狀，吳曉磊解釋網路威脅是為了阻止被害人張貼挺中國民主的海報、恫嚇被害人，及希望其他人也能「整一整」被害人。

吳曉磊在去年十二月中旬被捕，隨後獲釋，當時只被控跟騷一罪；如今他遭大陪審團以網路跟蹤騷擾罪與跨州傳輸威脅通訊罪起訴，兩罪最重各可判刑五年，「獄後監督」（supervised release）三年與罰款廿五萬美元。

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