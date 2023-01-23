為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國留學生竄改Lunar成「Chinese」 新加坡南大校方發聲明反擊

    新加坡南洋理工大學在校內慶祝農曆春節時使用「Lunar new year」，慘遭中國留學生塗改成「Chinese new year」。（圖翻攝自微博）

    新加坡南洋理工大學在校內慶祝農曆春節時使用「Lunar new year」，慘遭中國留學生塗改成「Chinese new year」。（圖翻攝自微博）

    2023/01/23 12:37

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡南洋理工大學日前在校院內張貼數張海報，希望與學生共同歡慶農曆新年，不過，校方在文宣裡使用的英文名詞是「Lunar new year」，而非「Chinese new year」；此舉引起該校中國留學生不滿，竟擅自塗改看板上的英文字，把Lunar改成Chinese。事後校方則透過媒體發布對外聲明反擊。

    根據新加坡媒體《8視界新聞》21日報導，南洋理工大學（南大）在校內展板張貼農曆年節的海報，介紹「亞洲各國春節習俗」，海報上的英文字使用Lunar new year農曆新年，未料卻遭中國留學生將Lunar一詞劃掉，寫上「Chinese」。

    對此，南洋理工大學中國留學生會發布聲明，表示校方今年並沒有邀請中國留學生會擔任主辦單位，且南大學生事務辦公室要求所有校內組織使用「Lunar new year」。學生會宣稱，為堅守中華文化，寧可放棄新春系列活動主辦方的位置，也不願「在原則問題上退讓」。

    南大發言人也透過《8視界新聞》反擊，因南大擁有不同國家的學生和員工，除了中國留學生，也有來自韓國、越南等國的學生，他們在這段期間紀念和慶祝他們的新年，「基於多樣和包容的精神」，才會在這次的農曆活動使用「Lunar new year」這個英文詞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國初一就崩潰？蘋果庫克拜年用「Lunar」非「Chinese 」
    2023/01/23 08:16

    中國初一就崩潰？蘋果庫克拜年用「Lunar」非「Chinese 」
    「農曆新年」非中國獨有！ 南韓教授籲正名遭洗版
    2023/01/21 20:51

    「農曆新年」非中國獨有！ 南韓教授籲正名遭洗版

    黑木國昭甲子創作 台日國藝交流展
    小粉紅見拜年海報用「lunar」怒撕扯 移送紐約警局卻堅持沒錯
    2023/01/19 15:24

    小粉紅見拜年海報用「lunar」怒撕扯 移送紐約警局卻堅持沒錯
    別踩雷！過年10大禁忌要注意 牛年開運就靠「這3招」？！
    2021/02/11 12:00

    別踩雷！過年10大禁忌要注意 牛年開運就靠「這3招」？！
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播