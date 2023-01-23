中國留學生竄改Lunar成「Chinese」 新加坡南大校方發聲明反擊

新加坡南洋理工大學在校內慶祝農曆春節時使用「Lunar new year」，慘遭中國留學生塗改成「Chinese new year」。（圖翻攝自微博）

2023/01/23 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡南洋理工大學日前在校院內張貼數張海報，希望與學生共同歡慶農曆新年，不過，校方在文宣裡使用的英文名詞是「Lunar new year」，而非「Chinese new year」；此舉引起該校中國留學生不滿，竟擅自塗改看板上的英文字，把Lunar改成Chinese。事後校方則透過媒體發布對外聲明反擊。

根據新加坡媒體《8視界新聞》21日報導，南洋理工大學（南大）在校內展板張貼農曆年節的海報，介紹「亞洲各國春節習俗」，海報上的英文字使用Lunar new year農曆新年，未料卻遭中國留學生將Lunar一詞劃掉，寫上「Chinese」。

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對此，南洋理工大學中國留學生會發布聲明，表示校方今年並沒有邀請中國留學生會擔任主辦單位，且南大學生事務辦公室要求所有校內組織使用「Lunar new year」。學生會宣稱，為堅守中華文化，寧可放棄新春系列活動主辦方的位置，也不願「在原則問題上退讓」。

南大發言人也透過《8視界新聞》反擊，因南大擁有不同國家的學生和員工，除了中國留學生，也有來自韓國、越南等國的學生，他們在這段期間紀念和慶祝他們的新年，「基於多樣和包容的精神」，才會在這次的農曆活動使用「Lunar new year」這個英文詞。

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