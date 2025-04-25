韓國瑜表態參加426戰獨裁活動 溫朗東：不演了？

立法院長韓國瑜就4月26日出席凱道活動議題接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2025/04/25 10:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨明（26日）將於凱達格蘭大道舉辦「戰獨裁、反惡罷」集會遊行活動，立法院長韓國瑜今表示「我本人會參加」，並呼籲關心民主的好朋友一起上凱道，解決懸在台灣人民頭上三把刀「關稅刀、軍演刀和罷免刀」，對此名嘴溫朗東質疑，韓捨棄立法院長的中立身分，反對大罷免，國會如何不亂？

韓國瑜今上午表示將參加426「戰獨裁、反惡罷」遊行，並指2300萬同胞腦袋懸著三把刀，一把是來自美國的關稅，第二把是中共的軍演，第三是台灣內部的大罷免，這三把刀讓台灣各行各業憂心忡忡。他為此呼籲所有熱愛民主、關心台灣前途的好朋友明天一起上凱道，解決懸在台灣人民頭上這三把刀。

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韓國瑜也質疑，檢調人員如果如果被廣大人民懷疑，只辦藍不辦綠，他在這裡以立法院身分呼籲，希望全台灣檢調人員，能夠保有高貴的靈魂，不要淪為政治打手。針對現場有媒體詢問，是否擔心身為立法院長被批評不中立，韓國瑜則是直接進入議場，未再回應及受訪。

溫朗東對此也在臉書發文批評，「韓國瑜不演了，半個小時前他發表談話，捨棄立法院長的中立身分，反對大罷免，鼓吹韓粉426上街頭」。

溫朗東也質疑，426原本是朱立倫的保命符，如今變成韓國瑜跟盧秀燕的藍營總統參選人前哨戰。他也感嘆，「有這種立法院長，國會如何不亂？」

其他網友也紛紛留言批評「國民黨ー直不敢面對大罷免是人民對不適任立委的憲法正當權利行使，還在困獸猶鬥」、「韓國瑜身為立法院院長，竟然嗆檢調『淪為政治打手』，真的有夠失格」、「他己經不中立很久了」，也有網友諷刺「感覺明天會變爭權大會」、「不塊是罷免大前輩，馬上出來幫後輩們催票」。

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