兒子獲邀當婚禮花僮 人妻竟高調牽小王手進場被抓包

簡姓人妻帶兒子去當婚禮花僮，竟高調與公司男同事牽手入場被抓包婚外情。（情境照）

2025/04/25 10:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕簡姓人妻的兒子獲邀擔任友人婚禮花僮，她帶著兒子現身婚禮現場時，竟是牽著公司潘姓男同事一起進場，由於行徑太高調，簡女老公得知此事後，暗自蒐證發現妻子竟與潘男一起出遊還在車內激情，簡女老公怒告兩人求償60萬元，但因無法證明潘男知道簡女已婚，因此法官判簡女應賠10萬元。

判決指出，簡女和老公林男2015年結婚，婚後4年生下一個兒子，兒子4歲時，簡女的朋友要舉辦婚禮，邀請簡女兒子來當花僮，簡女應允後，婚禮帶著兒子進場時，竟不是和老公牽手，而是牽著公司潘姓男同事，由於行徑過於高調，成為親友間的八卦，最後傳到林男耳裡。

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林男不動聲色暗自蒐證，發現老婆不但在婚宴和潘男高調曬恩愛，兩人還曾一起出遊，在車內激情擁吻，林男氣炸，怒告兩人求償60萬元。高雄地方法院審理時，簡、潘否認有染，辯稱婚宴現場是要幫小朋友練習進場，才會示範如何牽手，且他們沒有在車內接吻，而是潘男衣領上有花屑掉在衣領，她只是幫忙整理，兩人並有發生踰舉行為。

潘男更強調，自己從來不知道簡女有老公，只知道她有小孩，從未過問她婚姻狀況。法官認為，現今社會單親媽媽未婚或離婚後，獨自扶養未成年子女的情形並非罕見，而林男無法證明潘男明知簡女已婚還與她有過從甚密的行為，因此認定潘男無責免責；但簡女身為人妻，卻跟異性有逾越男女交往分際的相處，因此認定侵害林男權益，判她應賠10萬元，可上訴。

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