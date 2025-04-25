大罷免最後倒數 沈伯洋籲5/8前送件：補件會落入藍白四大公投陷阱

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/04/25 10:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免二階連署最後倒數，各地罷團都在加緊收件，對此民進黨立委沈伯洋表示，連署最好在5月8日前送件，早送準沒錯，目標是一次到位，不要補件，因為補件會讓投票時間延後50天，直接落入藍白四大公投的陷阱。能不能做到是另一回事，但先拚就是了。

沈伯洋在臉書PO文表示，連署最好在5月8日前送件，原因很複雜，改天有空再細講，但早送準沒錯，目標是一次到位，不要補件，因為補件會讓投票時間延後50天，直接落入藍白四大公投的陷阱。能不能做到是另一回事，但先拚就是了。

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沈伯洋指出，有不少人在補件邊緣，葉元之、呂玉玲、傅崐萁、林德福、張智倫、黃建豪、江啟臣等人（不只這些），目前都在補件邊緣，差距大約2000至4000份，週末這一波拜託大家全力衝刺；另外，有幾位罷免已確定過關，對方不會再低調，未來幾天可能會出現更多告人、騷擾、挑釁等情況，罷團志工們務必小心，注意自身安全。

沈伯洋續指，如果你已經簽過了，也能幫忙，週末可以去連署站旁邊壯聲勢，或是幫忙守護掃街，不要讓罷團落單，罷團始終理性訴求，說罷免是愛，但被罷者卻越來越囂張，傅崐萁、羅智強之流不斷製造仇恨，兩邊的高度差異，真的是對比強烈。

沈伯洋呼籲，426請不要過去凱道，對方擅長挑起衝突營造仇恨，不要讓他們得逞，我們的回應方式很簡單：趁426這些人都在凱道，讓罷團遍地開花，全台灣狂衝連署，讓他們知道真正的民意在哪裡。

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